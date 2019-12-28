Фигуристка Косторная высказалась о возможном выступлении под нейтральным флагом

Российская фигуристка Алёна Косторная высказала мнение о возможном выступлении под нейтральным флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Вопрос с WADA до конца не решён, до конца неизвестны все результаты. Будет ещё апелляция», — заявила 16-летняя Косторная на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде, которое 24 декабря было утверждено общим собранием членов организации.

Ранее Косторная, комментируя своё выступление в произвольной программе, заявила, что может кататься лучше.