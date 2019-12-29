Объявление состава сборной и зажигательный номер Туктамышевой: как закончился чемпионат России по фигурному катанию

В Красноярске подошёл к концу чемпионат России по фигурному катанию. В последний день соревнований состоялось награждение призёров, а также прошёл гала-вечер с показательными выступлениями участников. Между тем исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил окончательный состав сборной на чемпионат Европы.

На последний день чемпионата России по фигурному катанию были по традиции запланированы показательные выступления. Порадовать болельщиков своими экстравагантными или чувственными программами были приглашены по пять лучших участников в каждом виде, а также Евгения Медведева, снявшаяся с соревнований из-за сломанного ботинка, и ещё несколько спортсменов для совместных номеров.

Но перед шоу у фигуристов был повод немного поволноваться: рано утром в Красноярске состоялись заседания тренерского совета сборной и исполкома ФФККР, на которых определялся состав национальной команды на чемпионат Европы.

Вердикт функционеров стал известен ещё до окончания всех заседаний. Обошлось без сюрпризов: все призёры чемпионата России получили заслуженные квоты, в том числе Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова, которые постараются на третьем подряд турнире подняться втроём на пьедестал почёта.

«Состав сборной команды России сформирован чётко по спортивному принципу — по результатам чемпионата России — 2020 в Красноярске», — кратко прокомментировал решение глава ФФККР Александр Горшков.

В число запасных у девушек вошли только две спортсменки: Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова. К ним могла бы присоединиться занявшая восьмое место Валерия Шульская, но всё-таки третью запасную в ФФККР не выбрали. В других дисциплинах шанс на участие в чемпионате Европы сохраняют по три спортсмена и пары.

На показательных выступлениях организаторы преподнесли зрителям подарок: в Красноярск приехал известный венгерский скрипач Эдвин Мартон, который вместе с фигуристом Евгением Плющенко помог Диме Билану одержать победу на Евровидении в 2008 году. Музыкант принял участие в двух коллективных номерах, открывавших оба отделения гала-вечера. Мартон играл на знаменитой скрипке Страдивари, которая моложе Красноярска всего на 70 лет.

Звездой шоу стала Туктамышева. Она вновь примерила на себя образ, который хорошо знаком болельщикам её возраста. Фигуристка выступила под песню Destination Calabria в зелёной униформе героини клипа. Туктамышева не забыла об инструментах, фигурировавших в известном видео 2007 года: друзья-фигуристы передавали ей то саксофон, то барабан, то тарелки, ударом которых она закончила свой зажигательный номер.

Бронзовые призёры в танцах на льду Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро рассказывали, что не готовили показательное выступление. Так что, когда они заняли третье место, за один день должны были что-нибудь придумать. Танцоры выбрали беспроигрышный новогодний вариант: Гурейро облачился в шубу Деда Мороза и быстро «отрастил» бороду, а Загорски стала Снегурочкой. Как и полагается сказочным персонажам, они принялись дарить игрушки зрителям, хотя обычно сами болельщики после выступлений бросают подарки любимым фигуристам.

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Евгения Медведева исполнила своё обещание и вернулась на красноярский лёд с показательным номером под песню Билли Айлиш. Она не могла исполнять прыжки из-за так и не решённой проблемы с ботинком, но вращения и дорожки в платье, напоминающем смирительную рубашку, тоже пришлись зрителям по душе. После выступления Медведева долго кланялась болельщикам.

«Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю всем незабываемого следующего 2020-го и чтобы все ваши мечты и желания осуществлялись. Счастья вам!» — обратилась фигуристка к залу.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин разыграли сценку типичного для фигуриста распорядка дня. Сначала Павлюченко долго пыталась разбудить своего партнёра, нежившегося под одеялом прямо на льду, а когда это у неё получилось, они вместе выступили с небольшой программой. А после оба вновь «уснули», отдав все силы выступлению.

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова порадовала тех, кто до последнего надеялся услышать знакомые мелодии из «Мемуаров гейши». Она вместо Медведевой предстала в образе японской девушки, показав заодно смелые элементы брейк-данса. После номера Щербаковой все фигуристы вновь собрались на одном льду и попрощались со зрителями до следующего чемпионата России, который состоится в Челябинске через год.