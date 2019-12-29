Медведева выступила с показательным номером в перемотанном ботинке
- РИА Новости
19-летняя спортсменка, снявшаяся с соревнований из-за проблем с ботинком, который сломался во время тренировки за день до короткой программы, выступила с показательным номером под композицию Billie Eilish.
За время проката она, как и говорила заранее, не выполняла прыжковых элементов.
Видеозапись выступления Медведевой доступна на сайте Первого канала.
Ранее сообщалось, что Медведева обратилась со словами благодарности с своим болельщикам после снятия с чемпионата России в Красноярске.