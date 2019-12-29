Медведева выступила с показательным номером в перемотанном ботинке

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Фигуристка Евгения Медведева, снявшаяся с чемпионата России в Красноярске, выступила с показательным номером в перемотанном ботинке.
Медведева выступила с показательным номером в перемотанном ботинке
  • РИА Новости

19-летняя спортсменка, снявшаяся с соревнований из-за проблем с ботинком, который сломался во время тренировки за день до короткой программы, выступила с показательным номером под композицию Billie Eilish.

За время проката она, как и говорила заранее, не выполняла прыжковых элементов.

Видеозапись выступления Медведевой доступна на сайте Первого канала.

Ранее сообщалось, что Медведева обратилась со словами благодарности с своим болельщикам после снятия с чемпионата России в Красноярске.

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