Туктамышева: рада, что пошла на четверной прыжок

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Елизавета Туктамышева подвела итоги своего выступления на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Туктамышева: рада, что пошла на четверной прыжок
  • РИА Новости

«Четвёртое место — это не разочарование. Здесь, следом за тремя выдающимися спортсменками, это очень приятно. Это в первый раз четвёртое место за последние годы. Обычно я была ниже, поэтому всё равно рада. Рада, что пошла на четверной. Всё-таки довольна результатом и катанием. Рада, что всё так закончилось», — заявила Тукамышева.

Она отметила, что прокат произвольной программы был не совсем удачным, но он в целом довольна собой.

«Рассматривала вариант, что четверной тулуп не получится, но надо всё равно выстоять, докатать и бороться до конца. Как раз это я и делала. Для меня было важно, что после неудачи всё равно могу докатывать нормально», — добавила 23-летняя фигуристка.

Туктамышева, несмотря на падение при исполнении четверного тулупа в произвольной программе, заняла на чемпионате России четвёртое место, набрав по сумме двух прокатов 204,63 (75,74 + 128,89) балла.

Ранее сообщалось, что Алексей Мишин прокомментировал падение Туктамышевой на четверном тулупе.

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