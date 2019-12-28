Глейхенгауз: Трусова не сделала то, что могла

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал выступление Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию.

Спортсменка неудачно выполнила свой прокат, но заняла третье место.

«На тренировке было всё в порядке, всё сделала без исключения. Она доборолась до конца и всё равно набрала необходимые для попадания в тройку баллы, отобралась на главные старты. Мы сами всегда хотим расплакаться, когда не получается то, что спортсмен умеет. Она максималистка, не сделала то, что могла. Возможно, теперь будет чуточку злее», — приводит слова Глейхенгауза РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Трусова дважды упала во время произвольной программы на чемпионате России.