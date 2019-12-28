Глейхенгауз: Трусова не сделала то, что могла

Короткая ссылка
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал выступление Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию.
Глейхенгауз: Трусова не сделала то, что могла
  • РИА Новости

Спортсменка неудачно выполнила свой прокат, но заняла третье место.

«На тренировке было всё в порядке, всё сделала без исключения. Она доборолась до конца и всё равно набрала необходимые для попадания в тройку баллы, отобралась на главные старты. Мы сами всегда хотим расплакаться, когда не получается то, что спортсмен умеет. Она максималистка, не сделала то, что могла. Возможно, теперь будет чуточку злее», — приводит слова Глейхенгауза РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Трусова дважды упала во время произвольной программы на чемпионате России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить