Косторная рассказала о прогрессе в изучении четверного сальхова

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Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала о своём прогрессе в изучении нового прыжкового элемента — четверного сальхова.
Косторная рассказала о прогрессе в изучении четверного сальхова
  • РИА Новости

«Пробовала его. Пока это сырой прыжок, который нужно учить. Но по траектории лечу ровно, а значит, шансы есть», — заявила Косторная.

16-летняя фигуристка с юмором отреагировала на вопрос, планирует ли она изучить все возможные четверные прыжки.

«Нет, это, скорее, задача Саши Трусовой, причём не за карьеру, а за рекордно короткое время. Я иду шаг за шагом. Моя задача — получать удовольствие от того, что я делаю», — рассказала спортсменка.

Лидировавшая после короткой программы Косторная заняла второе место на чемпионате России, набрав по сумме двух прокатов 259,83 балла — 89,86 за короткую и 169,97 за произвольную программы.

Ранее она заявила, что ей нужно усложнять программы.

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