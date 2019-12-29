Косторная рассказала о прогрессе в изучении четверного сальхова

Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала о своём прогрессе в изучении нового прыжкового элемента — четверного сальхова.

«Пробовала его. Пока это сырой прыжок, который нужно учить. Но по траектории лечу ровно, а значит, шансы есть», — заявила Косторная.

16-летняя фигуристка с юмором отреагировала на вопрос, планирует ли она изучить все возможные четверные прыжки.

«Нет, это, скорее, задача Саши Трусовой, причём не за карьеру, а за рекордно короткое время. Я иду шаг за шагом. Моя задача — получать удовольствие от того, что я делаю», — рассказала спортсменка.

Лидировавшая после короткой программы Косторная заняла второе место на чемпионате России, набрав по сумме двух прокатов 259,83 балла — 89,86 за короткую и 169,97 за произвольную программы.

Ранее она заявила, что ей нужно усложнять программы.