Косторная заявила, что ей нужно усложнять программы

Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Алёна Косторная, подводя итоги своего выступления, заявила, что ей стоит поработать над усложнением своих программ.

«Было обидно: был достаточно большой запас по короткой программе, а потом его не хватило в произвольной, значит, нужно пробовать новые элементы, усложнять программу. И кататься чисто, а не теряя на тех прыжках, где могла набрать достаточно много плюсов», — заявила Косторная.

Она отметила, что впредь будет ещё внимательнее ко всему относиться и стараться быть более дисциплинированной.

Лидировавшая после короткой программы Косторная заняла второе место на чемпионате России, набрав по сумме двух прокатов 259,83 балла — 89,86 за короткую и 169,97 за произвольную программы.

Ранее Даниил Глейхенгауз заявил, что Косторной надо добавлять четверной сальхов в свои программы.