Косторная заявила, что ей нужно усложнять программы

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Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Алёна Косторная, подводя итоги своего выступления, заявила, что ей стоит поработать над усложнением своих программ.
Косторная заявила, что ей нужно усложнять программы
  • РИА Новости

«Было обидно: был достаточно большой запас по короткой программе, а потом его не хватило в произвольной, значит, нужно пробовать новые элементы, усложнять программу. И кататься чисто, а не теряя на тех прыжках, где могла набрать достаточно много плюсов», — заявила Косторная.

Она отметила, что впредь будет ещё внимательнее ко всему относиться и стараться быть более дисциплинированной.

Лидировавшая после короткой программы Косторная заняла второе место на чемпионате России, набрав по сумме двух прокатов 259,83 балла — 89,86 за короткую и 169,97 за произвольную программы.

Ранее Даниил Глейхенгауз заявил, что Косторной надо добавлять четверной сальхов в свои программы.

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