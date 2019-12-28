Хореограф группы Тутберидзе: Косторной надо добавлять четверной сальхов

Короткая ссылка
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз оценил программу Алёны Косторной, которая заняла второе место на чемпионате России по фигурному катанию.
Хореограф группы Тутберидзе: Косторной надо добавлять четверной сальхов
  • РИА Новости

«Она хорошо прокатала произвольную программу, ей не хватило до победы двух баллов, она потеряла их на двойном акселе и каскаде флип — тулуп. Другое дело, ей надо добавлять четверной, она начала тренировать четверной сальхов. Уже делала его дома, просила его здесь попрыгать, но мы её остановили, важно было отобраться на главные старты и не травмироваться. Теперь будет время продолжить его тренировать», — цитирует Глейхенгауза РИА Новости.

Ранее Косторная высказалась о возможном выступлении под нейтральным флагом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить