Хореограф группы Тутберидзе: Косторной надо добавлять четверной сальхов

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз оценил программу Алёны Косторной, которая заняла второе место на чемпионате России по фигурному катанию.

«Она хорошо прокатала произвольную программу, ей не хватило до победы двух баллов, она потеряла их на двойном акселе и каскаде флип — тулуп. Другое дело, ей надо добавлять четверной, она начала тренировать четверной сальхов. Уже делала его дома, просила его здесь попрыгать, но мы её остановили, важно было отобраться на главные старты и не травмироваться. Теперь будет время продолжить его тренировать», — цитирует Глейхенгауза РИА Новости.

Ранее Косторная высказалась о возможном выступлении под нейтральным флагом.