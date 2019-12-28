Хореограф группы Тутберидзе: Косторной надо добавлять четверной сальхов
- РИА Новости
«Она хорошо прокатала произвольную программу, ей не хватило до победы двух баллов, она потеряла их на двойном акселе и каскаде флип — тулуп. Другое дело, ей надо добавлять четверной, она начала тренировать четверной сальхов. Уже делала его дома, просила его здесь попрыгать, но мы её остановили, важно было отобраться на главные старты и не травмироваться. Теперь будет время продолжить его тренировать», — цитирует Глейхенгауза РИА Новости.
Ранее Косторная высказалась о возможном выступлении под нейтральным флагом.