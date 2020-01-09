«Отдыхаем всегда так, чтобы набраться сил»: Степанова и Букин о ЧР в Красноярске, выборе танцев и новогодних подарках

Большое уважение друг к другу помогает фигуристам Александре Степановой и Ивану Букину выступать вместе на протяжении 13 лет. Об этом участники танцевального дуэта рассказали в интервью RT. Серебряные призёры последнего чемпионата России в Красноярске прокомментировали итоги соревнований и признались, что стараются никогда не обращать внимания на давление со стороны судей. Они также объяснили, как выбирали программы на текущий сезон, и рассказали, какими подарками порадовали друг друга на Новый год.

— Как оцениваете итоги прошедшего чемпионата России?

Александра Степанова: Оценку ещё тяжело дать, мы не разбирали с тренерами полностью обе программы. В целом мы и сразу после прокатов могли бы сказать, что довольны тем, как выступили. И тренеры нами довольны, и очень много было сообщений и поздравлений, это очень приятно. Мы проделали достаточно большую работу за небольшое количество времени. Нам удалось после финала Гран-при прибавить, это очень радует.

— Считается, что на чемпионате России давления со стороны судей меньше. Это даёт возможность чувствовать себя свободнее?

А. С.: Не знаю, мы просто не думаем об этом — ни в России, ни на международных соревнованиях. На первом месте всегда стоит катание, это главное. Если мы будем демонстрировать то, что умеем, то будут оценивать по заслугам.

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— Тяжело ли держать в голове так много правил и критериев для каждого элемента, которые есть в танцах на льду?

Иван Букин: Правил много, но всё-таки мы постоянно работаем над программой, элементы уже доведены до автоматизма и сидят на подкорке. Гораздо проще, когда ты постоянно находишься в соревновательном режиме. А вот после отдыха обычно тяжело набрать тонус.

А. С.: Да, понять, что где нужно делать, тяжело, но у нас есть тренеры, они всегда подскажут, так как знают правила досконально. В основном всё идёт от них, мы только подхватываем.

— Как неподготовленному зрителю начать разбираться в танцах?

А. С.: Мне кажется, в них как раз не нужно разбираться. Конечно, чтобы понимать, за что именно ставят такие оценки, стоит погружаться. Но чтобы смотреть танцы, в этом нет необходимости. Это как в театр прийти — либо тебя захватывает, либо нет.

— Как вы занимались подбором программ в этом сезоне?

И. Б.: У нас было достаточно много было вариантов на произвольный танец. Cry Me a River была одним из первых вариантов, который предложили тренеры. Нам понравилось, но мы решили ещё что-то посмотреть.

А. С.: Мы искали что-то ещё, слушали, но всё было не то. В итоге я добавила Primavera, которую когда-то уже предлагала. Здесь она идеально вписалась, тренерам и Ване понравилось. Когда скомпоновали, то поняли, что это оно.

И. Б.: А по поводу короткого танца даже не думали. Сомневались по поводу музыки. Думали, многие возьмут «Мулен Руж!». Но на наше счастье её почти никто не выбрал, и программа получилась эксклюзивной.

— Какие ещё рассматривали варианты для ритм-танца?

И. Б.: На самом деле, не так много есть подходящих мюзиклов, потому что есть критерии по темпу и стилю танца. Из-за этого сильно сужается выбор композиции.

— Можно ли в танцах на льду использовать музыку с русскими словами?

А. С.: Это возможно только в том случае, если темой ритм-танца стал народный танец и ты берёшь русскую народную музыку. Так в своё время делали Яна Хохлова и Сергей Новицкий. Но мелодия должна звучать хорошо, чтобы не резать слух. В целом достичь этого достаточно тяжело, так как непривычно.

— Смотрите ли вы старые соревнования по танцам на льду?

А. С.: Да, бывает. Особенно когда объявляется обязательный танец на сезон, и тогда мы возвращаемся к истокам. Тессу Вирту и Скотта Мойра, Оксану Грищук и Евгения Платова...

И. Б.: ...Татьяну Навку и Романа Костомарова.

А. С.: Да, и их танец тоже смотрели, когда было танго.

И. Б.: Возвращаемся назад в те времена, когда катались мой папа (Андрей Букин. — RT), Джейн Торвилл и Кристофер Дин. Интересно смотреть, потому что тогда был большой акцент на обязательные танцы.

— Для себя, для собственного интереса этого не делаете? Только по необходимости?

А. С.: Прямо сесть и пересмотреть всю серию Гран-при не смогла бы. Не каждая программа нам по душе, многие не нравятся в части катания. Можем отдельными полюбившимися нам парами насладиться, но не всеми.

— Многие сейчас подводят итоги прошедшего десятилетия. Ваши любимые программы за это время?

А. С.: Из наших это произвольный танец этого сезона, а также прошлогоднее танго.

И. Б.: Мне нравится «Мулен Руж!» Вирту и Мойра. Я считаю, что это невероятная программа, потрясающе исполнена.

А. С.: Да, абсолютно согласна. Для нас это одна из любимых программ.

— Как, на ваш взгляд, изменился ваш вид спорта за это время?

И. Б.: Во-первых, танцы усложнились. Поменялась судейская система, убрали обязательный танец как отдельный вид, и это пошло нам на пользу. Этот танец убрали в короткий, и благодаря этому публике стало интереснее. Все начали катать разные программы, а не одну-единственную. Но что касается произвольных танцев, мне нравится то, что было давным-давно. Люди реально катали произвольные танцы, когда они не зависели от какой-то конкретной базы, которую надо сделать. Ты просто творишь, и это очень круто.

А. С.: В этом есть своя правда, но сегодня тоже достаточно интересных номеров. Правила усложняются, придумывается что-то новое, на танцы становится интереснее смотреть. Раньше были две обязательные дорожки, сейчас от них отказались — и всё преобразились. Стало больше пространства для творчества.

— Как вы отвлекаетесь от фигурного катания? На что тратите свободное время?

А. С.: Мне кажется, мы не отвлекаемся.

И. Б.: Нет, такого не бывает. Мы уходим на выходной только для того, чтобы хорошо себя чувствовать на следующей неделе. Отдыхаем так, чтобы можно было набраться сил перед следующими тренировками. Такого, чтобы взять и забыть на время, нет.

А. С.: Пожалуй, я просто не общаюсь на тему фигурного катания с теми, кто находится в этом мире.

И. Б.: Да, я тоже.

— На чемпионате России у танцоров был день отдыха между соревнованиями и показательными соревнованиями. Как его проводили? С учётом того, какие тогда в Красноярске были морозы.

А. С.: Мы как раз решили не выбираться из гостиницы, потому что на следующий день после Нового года улетали на одно шоу, а потом нужно было готовиться к чемпионату Европы. Не рискнули в такую погоду выйти. Накопилась усталость, иммунитет снижен, так что рисковать не стоило. Я просто сходила в отеле на спа-процедуры в салон красоты и сделала массаж.

— Делаете ли вы на Новый год подарки друг другу? И что преподнесли в этот раз?

И. Б.: А как же! Это праздник семейный, а мы вместе так долго, что уже стали семьёй.

А. С.: Ваня мне подарил очки, которые давно хотела. Очень здорово, когда дарят то, что именно хочешь, хотя на это способны только близкие. Обычно вроде ничего не надо, но когда вдруг что-то становится нужным и ты получаешь это в подарок, даже когда не говоришь об этом, то это круто.

— Вы катаетесь вместе 13 лет. В чём секрет такого «долголетия»?

А. С.: Видимо, с детства тренеры заложили в нас это. Это идёт от людей, которые нас опекают.

И. Б.: У нас есть большое уважение друг к другу. Это тоже помогает. Когда относишься трепетно к человеку, то ничего не хочется, никаких скандалов.

А. С.: Да, тогда будешь сглаживать все углы.