Степанова и Букин рассказали, как им удаётся выступать вместе на протяжении 13 лет

Короткая ссылка
Российские танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин рассказали, как им удаётся выступать вместе на протяжении 13 лет.
Степанова и Букин рассказали, как им удаётся выступать вместе на протяжении 13 лет
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Видимо, с детства тренеры заложили в нас это. Это идёт от людей, которые нас опекают», — рассказала Степанова RT.

Букин, в свою очередь, отметил, что секретом такого «долголетия» является большое уважение друг к другу.

«Это тоже помогает. Когда относишься трепетно к человеку, то ничего не хочется, никаких скандалов», — пояснил фигурист.

Ранее они рассказали, как изменились танцы на льду за минувшее десятилетие. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить