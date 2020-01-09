Степанова и Букин рассказали, как им удаётся выступать вместе на протяжении 13 лет

Российские танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин рассказали, как им удаётся выступать вместе на протяжении 13 лет.

«Видимо, с детства тренеры заложили в нас это. Это идёт от людей, которые нас опекают», — рассказала Степанова RT.

Букин, в свою очередь, отметил, что секретом такого «долголетия» является большое уважение друг к другу.

«Это тоже помогает. Когда относишься трепетно к человеку, то ничего не хочется, никаких скандалов», — пояснил фигурист.

Ранее они рассказали, как изменились танцы на льду за минувшее десятилетие.