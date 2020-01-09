Степанова и Букин рассказали, как изменились танцы на льду за минувшее десятилетие

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Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, рассказали, какие, по их мнению, изменения в данной дисциплине произошли за прошедшее десятилетие.
Степанова и Букин рассказали, как изменились танцы на льду за минувшее десятилетие
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Во-первых, танцы усложнились. Поменялась судейская система, убрали обязательный танец как отдельный вид, и это пошло нам на пользу. Этот танец убрали в короткий, и благодаря этому публике стало интереснее. Все начали катать разные программы, а не одну-единственную. Но что касается произвольных танцев, мне нравится то, что было давным-давно. Люди реально катали произвольные танцы, когда они не зависели от какой-то конкретной базы, которую надо сделать. Ты просто творишь, и это очень круто», — рассказал Букин RT.

Степанова отчасти согласилась со своим партнёром, но отметила, что и сейчас появляется достаточно много интересных номеров.

«Правила усложняются, придумывается что-то новое, на танцы становится интереснее смотреть. Раньше были две обязательные дорожки, сейчас от них отказались — и всё преобразились. Стало больше пространства для творчества», — добавила фигуристка.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка рассказала, почему завершила карьеру в 21 год.

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