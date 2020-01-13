Гонорар Медведевой и критика в адрес Туктамышевой: о чём говорят в мире фигурного катания за неделю до ЧЕ

Известный хореограф Илья Авербух опроверг появившуюся в СМИ информацию о размере гонорара двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой за участие в его ледовом шоу. Постановщик программ Этери Тутберидзе Алексей Железняков обвинил Елизавету Туктамышеву в том, что она «перешла грань» в прошлогоднем номере с раздеванием. Между тем пользователи соцсетей резко раскритиковали Софью Самодурову за недокрут при исполнении тройного акселя. О событиях в мире фигурного катания за неделю до старта чемпионата Европы — в материале RT.

Гонорар Медведевой и нападки на Самодурову

Число конфликтов в фигурном катании в последнее время значительно возросло. Очные и виртуальные столкновения происходят между тренерскими штабами, экспертами, отстаивающими противоположные позиции, поклонниками конкурирующих спортсменов.

Нередко неоднозначные ситуации провоцируют СМИ. После серии ледовых шоу, прошедших в новогодние праздники, в ряде российских изданий появилась информация о гонорарах их звёзд: Алины Загитовой, сыгравшей главную героиню в постановке Татьяны Навки «Спящая Красавица. Легенда двух королевств», и Евгении Медведевой, выступившей в роли Дороти в спектакле Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

В частности, сообщалось, что двукратная чемпионка мира за одно представление получала 150 тыс. рублей. Однако данную информацию поспешил опровергнуть Авербух. Он подчеркнул, что реальная сумма больше. По словам хореографа, журналисты сделали неправильные выводы из его же интервью, в котором он рассказывал о средних выплатах участникам шоу.

«Евгения — действующий спортсмен, и для нас удача, что удалось поработать с ней на новогодних шоу. Моя идея с этим спектаклем требовала именно участия Медведевой, я давно представлял её в роли Дороти. Мы работали на условиях, соответствующих ставке ведущих мировых фигуристов», — цитирует Авербуха ТАСС.

Ещё более распространённый случай — «войны» любителей фигурного катания в социальных сетях. Иногда они настолько ожесточённые, что волны неоправданной агрессии задевают самих спортсменов. Такая ситуация произошла с Софьей Самодуровой, решившей поделиться с подписчиками своим прогрессом: она практически идеально выполнила новый для себя тройной аксель. Видеоподтверждение чемпионка Европы 2019 года разместила на странице в Instagram с подписью «Самодурова не сможет? Step by step», намекая на то, что в исполнении пока присутствует недокрут.

Однако пользователей социальных сетей возмутило то, что ученица Алексея Мишина решила «похвастаться» недоработанным элементом. Ей незамедлительно начали указывать на недочёт. Сначала Самодурова терпеливо отвечала подписчикам, что именно это и имелось в виду, однако затем решила вовсе закрыть комментарии.

Фигуристку поддержал тренер Максим Траньков. Он выразил уверенность в том, что она действительно способна чисто выполнить тройной аксель.

«Перешедшая грань» Туктамышева

В прошлом сезоне немало споров вызвал показательный номер чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой. Она выходила на лёд в костюме стюардессы под зажигательный хит американской поп-певицы Бритни Спирс Toxic, а изюминкой выступления был момент, когда фигуристка снимала пиджак и делала «кораблик» в одном лифе.

Спустя год о номере вспомнил хореограф Алексей Железняков, работающий с группой Этери Тутберидзе. Он признался, что ему не понравилась подача номера.

«Она хорошо хайпанула, ещё как! Но везде должна быть мера, культуру и эстетику никто не отменял. В данном случае Лиза немного перешла грань. Можно поставить программу даже про путану или стриптизёршу, но сделать это аккуратно, искусно. Туктамышева молодец, что заставила говорить о себе почти весь мир», — приводит слова Железнякова «Спорт Бизнес Online».

За подругу моментально вступилась фигуристка Бетина Попова, выступающая в паре с Сергеем Мозговым.

«Культура и эстетика в постановках... Давайте же поговорим о самой субъективной части фигурного катания. Когда пытаешься найти соринку в глазу другого, а бревна в своём не замечаешь», — заявила Попова.

Что касается самой Туктамышевой, которая на данный момент остаётся одной из самых возрастных одиночниц в официальных соревнованиях, то она продолжает отрабатывать новые сложные прыжки. В скором времени в её арсенале может появиться четверной сальхов. На чемпионате России ученица Мишина уже включила в свою произвольную программу тулуп в четыре оборота, однако на соревнованиях она не смогла его выполнить.

«Сегодня, если хочешь оставаться конкурентоспособной, то надо прыгать четверные. Все прекрасно понимают: даже если фигуристка гениально катает программу с тройными прыжками, то другая девочка с двумя четверными её обойдёт. И получается довольно большой разрыв между тем, кто сделал скачок вперёд, освоил и прыгает четверные, и тем, кто остался с тройными. Если только не рассчитывать на ошибки и падения», — приводит слова Туктамышевой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Кризис Константиновой

Не у всех россиянок всё складывается гладко в нынешнем сезоне. Бронзовая медалистка Универсиады 2019 года Станислава Константинова призналась, что в настоящий момент её карьера находится в кризисе, и это сказалось на её психологическом состоянии. Лучшим результатом фигуристки стало седьмое место на предсезонном турнире «Мемориал Ондрея Непелы», а на этапах Гран-при и первенстве страны ей не удалось войти в десятку сильнейших.

«Начало вышло довольно бодрым — выступила на фестивале в США в качестве подготовки к сезону, потом прокаты. Не без ошибок, но тоже неплохо, а потом... Потом случился кризис, из которого до сих пор выбираюсь. Какая-то переоценка. Я работала—работала, справлялась с проблемами, знала, что могу, знала, что никогда нельзя лапки складывать. На какой-то момент я отключила эти мысли, и вот в этот-то момент меня как пробило», — цитирует Константинову ТАСС.

После провала на чемпионате России фигуристка потеряла шансы на участие в первенствах Европы и мира, в связи с чем её сезон подошёл к концу. Однако она не намерена прощаться со спортом, а время до новых стартов планирует посвятить изучению акселя в три с половиной оборота.

Свободные от соревнований периоды все фигуристы проводят по-разному, некоторые из них предпочитают на время сменить род деятельности. Четыре ученицы Тутберидзе — Загитова, Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова — попробовали себя в роли моделей и приняли участие в фотосессии. Детали проекта пока неизвестны, однако по появившимся в интернете снимкам видно, что девушки предстали в нарядных платьях.

Медведева же предпочитает проводить время в компании своего бульдога по кличке Джерри.

«Выходной с подругой. Что посоветуете посмотреть? Джерри предпочитает мультики, но сегодня хочется чего-нибудь посерьёзнее», — написала Медведева на своей странице в Instagram.

Лидером российского мужского фигурного катания в настоящий момент является Дмитрий Алиев. Именно поэтому особое внимание СМИ привлекла история, главным действующим лицом которой оказался его отец, Сергей Алиев.

Мужчина шёл по улице в родной Ухте и случайно заметил женщину, провалившуюся под лёд на местной реке, и незамедлительно вызвал спасателей. Пострадавшую удалось вытащить из холодной воды, она была отправлена в больницу с переохлаждением, однако благодаря стремительной реакции Алиева-старшего её жизни ничто не угрожает.