Авербух опроверг информацию о гонораре Медведевой за участие в его ледовом шоу

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 хореограф Илья Авербух опроверг информацию о гонораре российской фигуристки Евгении Медведевой в размере 150 тыс. рублей за один выход в его ледовом шоу «Волшебник страны Оз».
Авербух опроверг информацию о гонораре Медведевой за участие в его ледовом шоу
  • © Naoki Nishimura/AFLO
  • globallookpress.com

«Распространённая ранее информация, что Евгения Медведева получала в моих шоу 150 тыс. рублей за выступление, не соответствует действительности. На днях я давал интервью, где рассказал про средний заработок фигуристов в ледовых шоу в России. Повторюсь ещё раз — средний! И речь в основном шла про фигуристов, которые уже завершили карьеру, и я возмущён искажением информации из моего интервью», — цитирует Авербуха ТАСС.

Он отказался раскрывать сумму гонорара Медведевой, но заявил, что она зарабатывает больше с учётом её графика, главной роли в шоу и того факта, что она может выступать в трёх спектаклях за один день. «Мы работали с Евгенией на условиях, соответствующих ставке ведущих мировых фигуристов».

«Большая просьба к СМИ не пытаться ради кликов и трафика клеветать на прославленную спортсменку, пытаясь удешевить её статус, как одного из крупнейших брендов в мировом спорте», — добавил Авербух.

Напомним, что Авербух заявлял, что средний гонорар фигуристов за участие в ледовых шоу составляет около 150—200 тыс. рублей за один выход.

Ранее СМИ назвали гонорары Алины Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу.

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