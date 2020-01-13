Фигуристка Константинова рассказала о своём кризисе

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Российская фигуристка Станислава Константинова проанализировала свои выступления в текущем сезоне.
Фигуристка Константинова рассказала о своём кризисе
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Начало вышло достаточно бодрым: выступила на фестивале в США в качестве подготовки к сезону, затем прокаты. А потом случился кризис, из которого выбираюсь до сих пор. Случилась какая-то переоценка. Я начала сомневаться, думать, что со мной не так. А затем Гран-при в США — и полный крах, провал. Сколько я после этого работала, пыталась отключиться, делала всё, уже стала довольна собой, увидела разницу. А затем Гран-при в Москве — и падение с лутца. Паника! И чем больше у тебя ошибок, тем больше ты паникуешь», — приводит слова Константиновой ТАСС.

На чемпионате России фигуристка заняла 13-е место.

Ранее сообщалось, что фигуристы Мозалёв и Самсонов стали призёрами юношеской Олимпиады.

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