Фигуристы Мозалёв и Самсонов стали призёрами юношеской Олимпиады

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Российские фигуристы Андрей Мозалёв и Даниил Самсонов заняли призовые места в мужском одиночном катании на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.
Фигуристы Мозалёв и Самсонов стали призёрами юношеской Олимпиады
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Мозалёв завоевал серебряную медаль Игр, набрав по сумме двух прокатов 237,94 балла — 79,72 за короткую программу и 158,22 за произвольную.

Самсонов стал бронзовым призёром с суммарным результатом в 215,21 (76,62 + 138,59) балла.

Победу одержал японец Юме Кагияме, набравший 239,17 (72,76 + 166,41) балла.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы завоевали золото и серебро в парном катании на юношеских ОИ.

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