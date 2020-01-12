Фигуристы Мозалёв и Самсонов стали призёрами юношеской Олимпиады
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- РИА Новости
Мозалёв завоевал серебряную медаль Игр, набрав по сумме двух прокатов 237,94 балла — 79,72 за короткую программу и 158,22 за произвольную.
Самсонов стал бронзовым призёром с суммарным результатом в 215,21 (76,62 + 138,59) балла.
Победу одержал японец Юме Кагияме, набравший 239,17 (72,76 + 166,41) балла.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы завоевали золото и серебро в парном катании на юношеских ОИ.