Российские фигуристы завоевали золото и серебро в парном катании на юношеских ОИ
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- РИА Новости
Панфилова и Рылов завоевали золотые награды Игр, набрав по сумме двух прокатов 199,21 балла — 71,74 за короткую и 127,47 за произвольную программу.
Мухаметзянова и Миронов стали серебряными призёрами, с суммарным результатом в 175,42 (60,45 + 114,97) балла.
Тройку призёров замкнул грузинский дуэт Алина Бутаева и Лука Берулава 157,29 (59,14 + 98,15) балла.
Ранее сообщалось, что Олег Домичек завоевал золото юношеских Олимпийских игр в биатлоне.