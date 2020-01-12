Российские фигуристы завоевали золото и серебро в парном катании на юношеских ОИ

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, а также Диана Мухаметзянова и Илья Миронов заняли призовые места в соревнованиях спортивных пар на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.

Панфилова и Рылов завоевали золотые награды Игр, набрав по сумме двух прокатов 199,21 балла — 71,74 за короткую и 127,47 за произвольную программу.

Мухаметзянова и Миронов стали серебряными призёрами, с суммарным результатом в 175,42 (60,45 + 114,97) балла.

Тройку призёров замкнул грузинский дуэт Алина Бутаева и Лука Берулава 157,29 (59,14 + 98,15) балла.

Ранее сообщалось, что Олег Домичек завоевал золото юношеских Олимпийских игр в биатлоне.