Самодурова выложила видео тройного акселя, спортсменку раскритиковали за недокрут
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- РИА Новости
«Самодурова не сможет? Step by step…» — написала спортсменка в Instagram, прикрепив видео прыжка.
В комментариях многие болельщики указали фигуристке на недокрут и удивились, зачем Самодурова выложила не слишком удачный прыжок в социальную сеть. После этого спортсменка закрыла возможность комментировать пост.
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