Хореограф группы Тутберидзе: Туктамышева перешла грань пошлости

Хореограф Алексей Железняков, входящий в группу Этери Тутберидзе, критически высказался о показательном выступлении фигуристки Елизаветы Туктамышевой в 2019 году, в рамках которого спортсменка продемонстрировала номер с раздеванием.

«Лиза хорошо хайпанула на этом номере. Но везде должна быть мера. Культуру и эстетику никто не отменял. Думаю, она немного перешла грань. Можно поставить программу даже про стриптизёршу, но сделать это аккуратно, искусно, не переходя границы. Лиза молодец, что своим номером заставила говорить о себе весь мир. Сама идея такого выступления — хорошая, но хореографу при постановке номера стоило бы объяснить Туктамышевой, как элегантнее его исполнить, чтобы это было стильно. Нельзя переходить грань пошлости, если идея номера — эротика, то нужно подавать её грамотно и со вкусом», — приводит слова специалиста «Спорт Бизнес Online».

Ранее Туктамышева показала, в чём ходит за шаурмой.