Хореограф группы Тутберидзе: Туктамышева перешла грань пошлости

Короткая ссылка
Хореограф Алексей Железняков, входящий в группу Этери Тутберидзе, критически высказался о показательном выступлении фигуристки Елизаветы Туктамышевой в 2019 году, в рамках которого спортсменка продемонстрировала номер с раздеванием.
Хореограф группы Тутберидзе: Туктамышева перешла грань пошлости
  • РИА Новости

«Лиза хорошо хайпанула на этом номере. Но везде должна быть мера. Культуру и эстетику никто не отменял. Думаю, она немного перешла грань. Можно поставить программу даже про стриптизёршу, но сделать это аккуратно, искусно, не переходя границы. Лиза молодец, что своим номером заставила говорить о себе весь мир. Сама идея такого выступления — хорошая, но хореографу при постановке номера стоило бы объяснить Туктамышевой, как элегантнее его исполнить, чтобы это было стильно. Нельзя переходить грань пошлости, если идея номера — эротика, то нужно подавать её грамотно и со вкусом», — приводит слова специалиста «Спорт Бизнес Online».

Ранее Туктамышева показала, в чём ходит за шаурмой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить