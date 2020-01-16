Авербух отверг обвинения Рудковской в нарушении авторских прав

Короткая ссылка
Олимпийский призёр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух отверг обвинения продюсера Яны Рудковской в нарушении авторских прав при использовании музыкальной композиции певца Димы Билана в своём ледовом шоу.

По словам Авербуха, его команда действовала исключительно в рамках российского законодательства.

«В целях исполнения обязательств, предусмотренных договором, нами были предоставлены отчёты обо всех музыкальных произведениях, публичное исполнение которых было осуществлено нами в ходе проведения мероприятия, и на основании данных отчётов мы произвели перечисление авторских вознаграждений», — говорится в заявлении Авербуха, которое приводит «Р-Спорт».

Ранее почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев заявил, что ученицы Этери Тутберидзе поспорят за победу на ЧЕ по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить