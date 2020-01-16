Авербух отверг обвинения Рудковской в нарушении авторских прав
По словам Авербуха, его команда действовала исключительно в рамках российского законодательства.
«В целях исполнения обязательств, предусмотренных договором, нами были предоставлены отчёты обо всех музыкальных произведениях, публичное исполнение которых было осуществлено нами в ходе проведения мероприятия, и на основании данных отчётов мы произвели перечисление авторских вознаграждений», — говорится в заявлении Авербуха, которое приводит «Р-Спорт».
Ранее почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев заявил, что ученицы Этери Тутберидзе поспорят за победу на ЧЕ по фигурному катанию.