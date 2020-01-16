Писеев: ученицы Тутберидзе поспорят за победу на ЧЕ по фигурному катанию

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев поделился мнением о предстоящем чемпионате Европы в Граце.

Функционер убеждён, что женский одиночный турнир выиграет одна из учениц Этери Тутберидзе.

«Все трое девочек Тутберидзе могут претендовать на высшее место, всё будет зависеть от того, насколько стабильно и уверенно откатает каждая из них. Заранее предсказать итоговую расстановку мест невозможно», — приводит слова Писеева «Р-Спорт».

Он также отметил, что в короткой программе лучше всех может выступить Алёна Косторная.

«У неё тройной аксель, у других девочек четверные. Пускай они катаются и борются, не надо их стравливать. Выиграет лучшая из них, но стать ею может каждая», — заключил специалист.

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