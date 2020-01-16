Писеев: ученицы Тутберидзе поспорят за победу на ЧЕ по фигурному катанию
Функционер убеждён, что женский одиночный турнир выиграет одна из учениц Этери Тутберидзе.
«Все трое девочек Тутберидзе могут претендовать на высшее место, всё будет зависеть от того, насколько стабильно и уверенно откатает каждая из них. Заранее предсказать итоговую расстановку мест невозможно», — приводит слова Писеева «Р-Спорт».
Он также отметил, что в короткой программе лучше всех может выступить Алёна Косторная.
«У неё тройной аксель, у других девочек четверные. Пускай они катаются и борются, не надо их стравливать. Выиграет лучшая из них, но стать ею может каждая», — заключил специалист.
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