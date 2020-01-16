Писеев: ученицы Тутберидзе поспорят за победу на ЧЕ по фигурному катанию

Короткая ссылка
Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев поделился мнением о предстоящем чемпионате Европы в Граце.

Функционер убеждён, что женский одиночный турнир выиграет одна из учениц Этери Тутберидзе.

«Все трое девочек Тутберидзе могут претендовать на высшее место, всё будет зависеть от того, насколько стабильно и уверенно откатает каждая из них. Заранее предсказать итоговую расстановку мест невозможно», — приводит слова Писеева «Р-Спорт».

Он также отметил, что в короткой программе лучше всех может выступить Алёна Косторная.

«У неё тройной аксель, у других девочек четверные. Пускай они катаются и борются, не надо их стравливать. Выиграет лучшая из них, но стать ею может каждая», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева предстала перед поклонниками в маске из глины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить