Самарин: у наших девушек просто невероятный уровень катания

Российский фигурист Александр Самарин ответил на вопрос, смогут ли представители отечественного мужского катания сравняться по успехам с представительницами женского.

«Мы работаем над этим, прикладываем все усилия. То, что демонстрируют наши девушки, — это просто невероятный уровень и достойно уважения. Но мы всё же соревнуемся в разных видах, у нас разный организм, разное тело. Не всё сразу, мы двигаемся и возвращаем постепенно свои позиции», — заявил фигурист в программе «Утро России».

В настоящее время российские фигуристки являются действующими победительницами чемпионата мира, Европы, Олимпийских игр и финала Гран-при.

Ранее сообщалось, что Загитова и Туктамышева выступят на одном ледовом шоу.