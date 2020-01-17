Самарин: у наших девушек просто невероятный уровень катания

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Российский фигурист Александр Самарин ответил на вопрос, смогут ли представители отечественного мужского катания сравняться по успехам с представительницами женского.
Самарин: у наших девушек просто невероятный уровень катания
  • globallookpress.com

«Мы работаем над этим, прикладываем все усилия. То, что демонстрируют наши девушки, — это просто невероятный уровень и достойно уважения. Но мы всё же соревнуемся в разных видах, у нас разный организм, разное тело. Не всё сразу, мы двигаемся и возвращаем постепенно свои позиции», — заявил фигурист в программе «Утро России». 

В настоящее время российские фигуристки являются действующими победительницами чемпионата мира, Европы, Олимпийских игр и финала Гран-при.

Ранее сообщалось, что Загитова и Туктамышева выступят на одном ледовом шоу.

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