Загитова и Туктамышева выступят на одном ледовом шоу
- РИА Новости
Об этом говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия, которое пройдёт под открытым небом на лесном озере.
Помимо Загитовой и Туктамышевой в ледовом шоу Ирины Слуцкой примут участие Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Иван Букин и Александра Степанова, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также Максим Ковтун.
Мероприятие состоится 1 февраля.
Ранее сообщалось, что Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию.