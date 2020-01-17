Загитова и Туктамышева выступят на одном ледовом шоу

Российские фигуристки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева примут участие в ледовом шоу в Доброграде.

Об этом говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия, которое пройдёт под открытым небом на лесном озере.

Помимо Загитовой и Туктамышевой в ледовом шоу Ирины Слуцкой примут участие Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Иван Букин и Александра Степанова, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также Максим Ковтун.

Мероприятие состоится 1 февраля.

Ранее сообщалось, что Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию.