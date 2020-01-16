Туктамышева заявила, что будет комментировать мужское одиночное катание на ЧЕ

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Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева уточнила, что будет комментировать соревнования мужчин в одиночном катании на европейском первенстве.

«Я еду на чемпионат Европы. Вместе с Первым каналом будем делать для вас контент. Какой именно, скоро увидите. Пишите, кстати, что вам интересно. Сразу скажу: сори, но женское одиночное точно без меня. Надеюсь, понятно почему. P.S. Комментировать буду мужское одиночное», — написала Туктамышева в своём Instagram.

Туктамышева заняла четвёртое место на чемпионате России и не сумела попасть в основной состав сборной на континентальное первенство, став запасной в команде.

Чемпионат Европы пройдёт в австрийском Граце с 20 по 26 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию.

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