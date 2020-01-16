Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию
- © Kalle Parkkinen/Newspix24
- globallookpress.com
Об этом сама фигуристка заявила РИА Новости, отвечая на вопрос о том, будет ли она комментировать соревнования для Первого канала.
Туктамышева заняла четвёртое место на чемпионате России и таким образом не сумела попасть в основной состав сборной на континентальное первенство, став запасной в команде.
Чемпионат Европы пройдёт в австрийском Граце с 20 по 26 января 2020 года.
Ранее сообщалось, что Туктамышева предстала перед поклонниками в маске из глины.