Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию

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Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию.
Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

Об этом сама фигуристка заявила РИА Новости, отвечая на вопрос о том, будет ли она комментировать соревнования для Первого канала.

Туктамышева заняла четвёртое место на чемпионате России и таким образом не сумела попасть в основной состав сборной на континентальное первенство, став запасной в команде.

Чемпионат Европы пройдёт в австрийском Граце с 20 по 26 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что Туктамышева предстала перед поклонниками в маске из глины.

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