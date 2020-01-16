Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию.

Об этом сама фигуристка заявила РИА Новости, отвечая на вопрос о том, будет ли она комментировать соревнования для Первого канала.

Туктамышева заняла четвёртое место на чемпионате России и таким образом не сумела попасть в основной состав сборной на континентальное первенство, став запасной в команде.

Чемпионат Европы пройдёт в австрийском Граце с 20 по 26 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что Туктамышева предстала перед поклонниками в маске из глины.