Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы в Граце

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав национальной команды для участия в чемпионате Европы в Граце.

Состав опубликован на официальном сайте организации.

В мужском одиночном катании Россию представят Дмитрий Алиев, Артур Даниелян и Александр Самарин. Макар Игнатов, Андрей Мозалёв, Петр Гуменник заявлены как запасные.

В женском одиночном катании в сборную вошли Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова. Запасными будут Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова.

В парном катании на чемпионате Европы выступят Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов и Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин. Запасные: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Алина Пепелева — Роман Плешков и Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов.

В танцах на льду национальную команду представят Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин и Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро. Запасные: Анабель Морозов — Андрей Багин, Анастасия Скопцова — Кирилл Алёшин и Софья Шевченко — Игорь Еременко.

Чемпионат Европы пройдёт в австрийском Граце с 20 по 26 января 2020 года.

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