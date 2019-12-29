Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы в Граце
- globallookpress.com
Состав опубликован на официальном сайте организации.
В мужском одиночном катании Россию представят Дмитрий Алиев, Артур Даниелян и Александр Самарин. Макар Игнатов, Андрей Мозалёв, Петр Гуменник заявлены как запасные.
В женском одиночном катании в сборную вошли Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова. Запасными будут Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова.
В парном катании на чемпионате Европы выступят Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов и Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин. Запасные: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Алина Пепелева — Роман Плешков и Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов.
В танцах на льду национальную команду представят Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин и Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро. Запасные: Анабель Морозов — Андрей Багин, Анастасия Скопцова — Кирилл Алёшин и Софья Шевченко — Игорь Еременко.
Чемпионат Европы пройдёт в австрийском Граце с 20 по 26 января 2020 года.
Ранее тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила фотографию со своими ученицами.