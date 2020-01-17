Обвинения в музыкальном «воровстве» и жадности: что известно о конфликте Авербуха и Рудковской

Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила российского хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании в ледовом шоу песни, права на которую принадлежат ей и певцу Диме Билану. Она подчеркнула, что ждала извинений, однако их не последовало. Теперь супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко намерена получить денежную компенсацию в размере 5 млн рублей. В ответ специалист заявил, что действовал в рамках законодательства.

«Скоммуниздил — и в кусты»

В мире отечественного фигурного катания назревает очередной скандал, главными действующими лицами которого стали известный российский хореограф Илья Авербух и продюсер Яна Рудковская.

В новогодние праздники с успехом прошло сразу несколько ледовых шоу, постановщиком одного из которых — «Волшебник страны Оз» — выступил Авербух. Супруга Евгения Плющенко, двукратного олимпийского чемпиона и автора другого спектакля, «Золушка», выступила с неожиданным заявлением. Она обвинила хореографа в незаконном использовании песни «Держи» в исполнении российского поп-певца Димы Билана, интересы которого представляет.

В своём Telegram-канале Рудковская рассказала, что на протяжении полутора месяцев ждала извинений от Авербуха, однако их так и не последовало. Она подчеркнула, что не оставит безнаказанным правонарушение и намерена получить денежную компенсацию, которая в подобных случаях, по её словам, составляет 5 млн рублей.

«Скоммуниздил... и в кусты, да так, что и сам Первый канал не в курсе происходящего! Вот это нехорошо, Илья! Хотя вы и говорите СМИ, что я с вами живу в разных мирах и не разбираюсь в индустрии ледовых шоу (продавая при этом определённо больше билетов в Москве и Санкт-Петербурге), музыкальный контент всё-таки почему-то используете мой. Видимо, потому, что он качественный и трендовый!» — написала продюсер.

Ответ постановщика не заставил себя ждать. Он привёл номер договора с общественной организацией, занимающейся авторскими правами, а также заверил, что действовал в рамках законодательства России.

«В целях исполнения обязательств, предусмотренных договором, в указанные организации нами были представлены отчёты обо всех музыкальных произведениях, публичное исполнение которых было осуществлено нами в ходе проведения мероприятия, и на их основании мы произвели перечисление авторских вознаграждений», — приводит текст заявления Авербуха Sports.ru.

Однако такой ответ не удовлетворил Рудковскую.

«Фонограмма в номере великолепного Мурванидзе явно очень отличается от оригинала Димы Билана. Вам же наши юристы полтора месяца назад разжёвывали это, вы действительно до сих пор не поняли тему содеянного?» — негодовала Рудковская.

«Рудковская живёт в своём мире»

Однако поводом для конфликта, вероятно, послужило вовсе не предполагаемое нарушение авторских прав, а интервью Авербуха о гонорарах фигуристов, некорректно истолкованное некоторыми СМИ. Сообщалось, что гонорар Евгении Медведевой, исполнившей в «Волшебнике страны Оз» роль Дороти, составляет 150 тыс. рублей за спектакль. Многих возмутила данная сумма, так как, по их мнению, двукратная чемпионка мира заслуживает большего.

Стоит отметить, что интервью хореографа удивило и двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова, который на протяжении нескольких лет принимал участие в его спектаклях вместе со своей партнёршей и супругой Татьяной Волосожар. На своей странице в социальных сетях он с иронией написал, что ему ничего не известно о том, что артисты ледовых шоу получают за выход суммы в размере 150—200 тыс. рублей.

Ого, а мы почему не в курсе??? 😅 https://t.co/qhC36RGmIV — Maxim Tran'kov (@xam_trankov) January 5, 2020

Хореограф поспешил опровергнуть данную информацию. Он подчеркнул, что речь в его интервью шла о средних выплатах участникам шоу, а гонорар Медведевой сопоставим со ставкой ведущих мировых фигуристов. При этом точная сумма не была озвучена.

Несмотря на объяснения Авербуха, Рудковская решила присоединиться к критике и заявила, что звёзды фигурного катания должны получать больше за свой труд.

«По три шоу в день девочка катала, а это очень тяжело... Не все мужики выдерживают три шоу, не то что такие хрупкие девочки! Мы более двух спектаклей в день никогда не давали. Не представляю, на каких волевых они это делают! Мог бы, конечно, Илюша и накинуть спортсменам такого уровня за уникальный КПД!» — написала Рудковская.

При этом продюсер не стала раскрывать гонорары участников ледового спектакля «Золушка» Евгения Плющенко, главной звездой которого стала ещё одна ведущая российская фигуристка Алина Загитова. Свой отказ она мотивировала тем, что не хочет уподобляться Авербуху, так как обнародование таких данных несправедливо по отношению к остальным спортсменам.

Авербух отказался комментировать обвинения в свой адрес, заявив, что «Рудковская живёт в своём мире».