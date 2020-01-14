Рудковская раскритиковала Авербуха за размеры гонораров Медведевой

Российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская критически отозвалась о суммах гонораров, которые выплачивает хореограф Илья Авербух фигуристке Евгении Медведевой за участие в ледовых шоу.

Рудковская в своём канале в Telegram выложила скриншот новости, в которой сообщается, что Медведева получала 150 тыс. рублей за одно представление в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

«Совсем, конечно, мало платит Илья звёздам мирового катания. По три шоу в день девочка катала, а это очень тяжело… Не все мужики выдерживают столько, не то что такие хрупкие девочки! Мы более двух шоу день никогда не делали. Не представляю, на каких волевых они три шоу катают! Мог бы, конечно, Илюша и накинуть спортсменам подобного уровня за уникальный КПД!» — написала Рудковская.

Ранее Авербух опроверг информацию о гонораре Медведевой за участие в его ледовом шоу.