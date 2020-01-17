Ягудин и Траньков будут работать экспертами для Первого канала на ЧЕ по фигурному катанию
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании 2002 года Алексей Ягудин и двукратный чемпион ОИ-2014 в парном катании Максим Траньков будут работать в качестве экспертов на Первом канале во время трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года в австрийском Граце.
Об этом сообщает пресс-служба канала.
Кроме того, экспертом будет работать заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Чемпионат Европы пройдёт с 20 по 26 января 2020 года.
Ранее Елизавета Туктамышева заявила, что будет комментировать мужское одиночное катание на ЧЕ.
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