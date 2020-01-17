Ягудин и Траньков будут работать экспертами для Первого канала на ЧЕ по фигурному катанию

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании 2002 года Алексей Ягудин и двукратный чемпион ОИ-2014 в парном катании Максим Траньков будут работать в качестве экспертов на Первом канале во время трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года в австрийском Граце.

Об этом сообщает пресс-служба канала. Кроме того, экспертом будет работать заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Чемпионат Европы пройдёт с 20 по 26 января 2020 года. Ранее Елизавета Туктамышева заявила, что будет комментировать мужское одиночное катание на ЧЕ.