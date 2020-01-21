«Смена гражданства — личное дело Лизы»: в России отреагировали на шутку журналиста из США в адрес Туктамышевой

Елизавета Туктамышева могла бы задуматься о смене спортивного гражданства. Об этом в шутку заявил американский журналист Филип Хёрш по итогам просмотра чемпионата Канады. Тренер спортсменки Алексей Мишин выразил сомнение в том, что подопечная захочет представлять другую страну. Наталья Бестемьянова не исключила подобного развития событий и привела в пример футбол. А Алексей Урманов предположил, что ситуация осложняется тем, что ФФККР вправе отказать спортсменке в переходе.

«Смены тренеров и стран в фигурном катании были, есть и будут»

На стартующем в среду чемпионате Европы по фигурному катанию Россию в женском соревновании представят Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Ещё одна российская фигуристка, Елизавета Туктамышева, не смогла пробиться на турнир. Не приедет туда и взявшая паузу в карьере олимпийская чемпионка Алина Загитова, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, снявшаяся с национального чемпионата из-за проблем с коньками.

Тем временем в Миссиссоге завершилось первенство Канады. Следивший воочию за перипетиями борьбы американский журналист Филип Хёрш посетовал на слабую конкуренцию в женском одиночном катании (чемпионкой стала 17-летняя Эмили Босбек с весьма скромным по нынешним меркам результатом 175,54 балла. — RT). В связи с этим специалист в саркастичной манере предложил спортсменкам из России задуматься о смене спортивного гражданства.

«Учитывая низкий уровень женского катания в чемпионате Канады, многим российским фигуристкам стоило бы поискать в своей родословной канадских предков. Лизетт Туктамышевуа?» — написал Хёрш в Twitter. Впрочем, позднее журналист пояснил, что это была всего лишь ирония.

A Russian media outlet may not (or may) have realized this was tongue-in-cheek. https://t.co/k6LrlhKvPi — Philip Hersh (@olyphil) 20 января 2020 г.

Тем не менее она не осталась незамеченной. Высказывания представителя прокомментировал тренер Туктамышевой Алексей Мишин. По его словам, фигуристку едва ли заинтересует подобное предложение.

«Этот вопрос, конечно, лучше адресовать самой Лизе. Лично я думаю, что мы бы, как вежливые люди, приняли приглашение от канадской стороны, но вот от гражданства она, как истинная россиянка, отказалась бы», — отметил специалист в интервью RT.

При этом Мишин напомнил, что сам вопрос смены спортивного гражданства по-прежнему остаётся актуальным в фигурном катании.

«Как сказал когда-то один человек, разводы были, есть и будут. Так же и смены тренеров и стран в фигурном катании были, есть и будут. Давайте вспомним Алёну Савченко и Татьяну Волосожар. Знал я и одного танцора, который выступал за четыре страны. К этому не надо относиться настолько болезненно и эмоционально. Как написано у нас в Конституции, высшей ценностью является человек. Вот человек и выбирает», — добавил тренер.

При этом наставник Туктамышевой предпочёл не отвечать на вопрос, является ли смена гражданства выходом для фигуристов, оказавшихся заложниками высокой конкуренции.

«Выступать на турнирах — величайшее счастье для любого спортсмена. Больше я ничего не скажу — делайте выводы сами», — заключил Мишин.

А вот олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова напомнила, что вопрос смены спортивного гражданства в последние годы был актуален не только в фигурном катании.

«Когда возникают разговоры о натурализации, мне становится просто смешно. О таких вещах нужно спрашивать самих спортсменов, это только им решать. За какую страну выступать — личное дело фигуриста. Все когда-то куда-то уезжают. Но, с другой стороны, разве только в фигурном катании мы наблюдаем такую тенденцию? Разве в других видах спорта такого нет? Например, в том же футболе есть натурализованные игроки», — отметила Бестемьянова в интервью RT.

«Европейское и мировое первенство превратятся в чемпионаты России»

В то же время олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов подчеркнул, что американский журналист затронул довольно важную тему.

«Даже если Хёрш не воспринимал этот вопрос всерьёз, он всё равно поднял довольно любопытную тему. Действительно, сегодня мы наблюдаем очень большую конкуренцию в женском фигурном катании. А вот в Канаде, которая тоже никогда не была на последних ролях в этом виде спорта, женщины показали плохие результаты. Конечно, им хочется видеть в своих рядах таких же сильных спортсменок, как у нас, видеть конкуренцию», — заявил Урманов в интервью RT.

Эксперт также напомнил, что на предстоящий чемпионат Европы приедут сразу несколько россиянок, выступающих за другие страны.

«Уже через несколько дней на европейском первенстве мы увидим наших фигуристок, представляющих при этом не Россию. Например, Екатерина Рябова, Виктория Сафонова и Екатерина Куракова выступят за Азербайджан, Белоруссию и Польшу соответственно. А теперь давайте представим, что и другие наши девчонки разъедутся по разным странам. И что же тогда, европейское и мировое первенства превратятся в чемпионаты России?» — отметил Урманов.

По словам олимпийского чемпиона, сегодня россиянки действительно задумываются о смене спортивного гражданства — и эта тенденция, скорее всего, продолжится.

«Такое происходило и раньше и, думаю, будет случаться впредь, хотя и сложно сказать, в каком масштабе. Конечно, девушкам хочется проявить себя и не терять годы работы, так что логика в натурализации есть. Впрочем, сменить спортивное гражданство не так просто, существует ведь порядок перехода из одной федерации в другую. И для этого сначала наша федерация должна дать добро», — подчеркнул специалист.

Кроме того, по мнению Урманова, задуматься о смене гражданства спортсменов могут вынудить и недавние допинговые скандалы.

«Учитывая проблемы с допингом в России, опасения наших чистых спортсменов тоже вполне понятны, но здесь уже важна работа функционеров. Им нужно быть внимательнее, говорить с ребятами. И конечно, хочется, чтобы впредь таких скандалов не случалось. Естественно, у нас стараются поддерживать патриотизм и удерживать спортсменов в стране, ведь только конкуренция рождает результат», — добавил Урманов.

В то же время эксперт призвал посмотреть на проблему с другой стороны. По его словам, от смены российскими спортсменами гражданства могут пострадать представители той страны, куда уезжают наши атлеты.

«Представьте себе белорусскую фигуристку X, которая всю жизнь работала, тренировалась, но, возможно, не была достаточно одарённой для того, чтобы конкурировать с талантливой россиянкой, решившей выступать за другую страну. В результате она не сможет пробиться на какой-то важный турнир из-за натурализованной российской фигуристки. Разве это справедливо?» — пояснил Урманов.