Урманов отреагировал на слова журналиста из США, предложившего Туктамышевой выступать за Канаду

Олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов прокомментировал слова американского журналиста Филипа Херша, который предложил российской фигуристке Елизавете Туктамышевой сменить спортивное гражданство.

«Даже если Херш не воспринимал эту тему всерьёз, он всё равно поднял довольно серьёзный вопрос. Действительно, сегодня мы наблюдаем очень большую конкуренцию в женском фигурном катании. А вот в Канаде, которая тоже никогда не была на последних ролях в этом виде спорта, женщины на местном чемпионате показали плохие результаты. Конечно, канадцам хочется видеть в своих рядах таких же сильных спортсменок, как у нас, хочется видеть конкуренцию», — сказал Урманов в интервью RT.

Он также отметил, что в ближайшие дни на чемпионате Европы можно будет увидеть многих россиянок, которые теперь выступают за другие страны.

«Например, Екатерина Рябова, Виктория Сафонова и Екатерина Куракова выступят за Азербайджан, Белоруссию и Польшу соответственно. А теперь давайте представим, что и другие наши девчонки разъедутся по разным странам. И что же тогда, европейское и мировое первенство превратятся в чемпионаты России?» — добавил Урманов.

Ранее тренер Алексей Мишин высказался о возможной смене спортивного гражданства Туктамышевой.