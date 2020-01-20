Урманов отреагировал на слова журналиста из США, предложившего Туктамышевой выступать за Канаду
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«Даже если Херш не воспринимал эту тему всерьёз, он всё равно поднял довольно серьёзный вопрос. Действительно, сегодня мы наблюдаем очень большую конкуренцию в женском фигурном катании. А вот в Канаде, которая тоже никогда не была на последних ролях в этом виде спорта, женщины на местном чемпионате показали плохие результаты. Конечно, канадцам хочется видеть в своих рядах таких же сильных спортсменок, как у нас, хочется видеть конкуренцию», — сказал Урманов в интервью RT.
Он также отметил, что в ближайшие дни на чемпионате Европы можно будет увидеть многих россиянок, которые теперь выступают за другие страны.
«Например, Екатерина Рябова, Виктория Сафонова и Екатерина Куракова выступят за Азербайджан, Белоруссию и Польшу соответственно. А теперь давайте представим, что и другие наши девчонки разъедутся по разным странам. И что же тогда, европейское и мировое первенство превратятся в чемпионаты России?» — добавил Урманов.
Ранее тренер Алексей Мишин высказался о возможной смене спортивного гражданства Туктамышевой.