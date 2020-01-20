Доминирование в парах, дуэль за серебро в танцах и борьба с Аймозом: что ждёт российских фигуристов на ЧЕ в Граце

В австрийском Граце с 22 по 25 января пройдёт чемпионат Европы по фигурному катанию. У мужчин-одиночников Дмитрий Алиев и Александр Самарин постараются превзойти француза Кевина Аймоза. В состязаниях спортивных пар у россиян высокие шансы на то, чтобы занять все места на пьедестале почёта. Танцевальным дуэтам же вновь предстоит сразиться только за серебро и бронзу, так как Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон остаются главными фаворитами турнира.

Самарин и Алиев против Аймоза

Два месяца назад, после завершения шести этапов серии Гран-при, вопрос с фаворитами чемпионата Европы среди мужчин казался практически решённым. Александр Самарин и Дмитрий Алиев демонстрировали неплохой на континентальном уровне баланс между технической сложностью программ и стабильностью. Оба фигуриста начали оправдывать выдаваемые им авансы после ухода Хавьера Фернандеса. Казалось, что время россиян настало и дальше будет только лучше.

Но затем состоялся спутавший все карты финал Гран-при: не только Самарин и Алиев тогда выступили неудачно и явно ниже своих возможностей, но в тот момент ещё и расцвёл француз Кевин Аймоз. Он обрёл стабильность в прыжковых элементах, которые научился включать в свои блестящие и эмоциональные программы. В результате Аймоз заработал 275,63 балла — столько российские фигуристы не набирали в этом сезоне.

Прошедший позднее чемпионат России в Красноярске только подтвердил, что фаворитом соревнований в Граце будет француз. Алиев и Самарин всё так же теряли много баллов и попали в сборную только благодаря тому, что у более молодых соперников не хватило духа столкнуть их с пьедестала почёта. Исключением стал Артур Даниелян, завоевавший серебро после 13-го места в короткой программе.

По сути, сейчас кроме Аймоза в Европе нет одиночников экстракласса — итальянец Маттео Риццо на новый уровень в этом сезоне не вышел, чех Михал Бржезина на него не вернулся, латвиец Денис Васильев и грузин Морис Квителашвили продолжают лишь набираться опыта под руководством своих титулованных тренеров и не демонстрируют всего, что умеют.

И хотя Алиев и Самарин стараются выбиться из этого ряда европейских середняков, в Граце они могут вернуться в него, если за короткий срок после чемпионата России не проделали над собой титанический объём работ, прежде всего психологического плана.

Вполне возможно, что двум фаворитам из России будет гораздо важнее бороться не с Аймозом, а с Даниеляном. 16-летний фигурист с замечательным четверным сальховом вполне может разбить обычно неразлучную пару соотечественников и заменить кого-то из них на чемпионате мира, где у России в этой категории будет всего две квоты.

В такой ситуации и Алиеву, и Самарину стоит подумать над тем, чтобы разгрузить свои прокаты в техническом плане, ведь художественную составляющую их программ судьи в любом случае оценят выше. А стабильные выступления по упрощённым схемам могут заодно принести медали, пускай и не высшего достоинства.

Высокие шансы на «хет-трик»

Парное катание на грядущем чемпионате Европы по своей интриге будет напоминать женские соревнования. И там и там есть по три участника из России, и все они являются единственными реальными претендентами на медали. Уровень европейских спортивных пар в этом сезоне упал настолько, что будет огромная сенсация, если российские фигуристы не смогут в 16-й раз в истории занять весь пьедестал почёта.

Впрочем, если у девушек такое происходит чуть ли не каждый год, то для пар подобная ситуация в новинку. Конкуренцию россиянам должны были составить действующие чемпионы Европы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Французы пропустили в этом сезоне серию Гран-при, чтобы отдохнуть и набраться сил, и первоначально планировали вернуться на лёд к чемпионату Европы.

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Тем не менее они не заявились на первенство страны и не получили путёвку в Грац. Официально не подтверждалось, связано ли отсутствие пары с сексуальным скандалом, в который угодил Сипре, но вероятность того, что французам из-за этого приходится сторониться публичности, существует.

На этом фоне российским парам остаётся разыгрывать медали только между собой, и, как показал чемпионат страны, эта борьба может быть очень интересной. Евгения Тарасова и Владимир Морозов были очень близки к тому, чтобы вернуть себе статус лидеров российской сборной, утраченный из-за непопадания в финал Гран-при. И хотя судьи были в восторге от катания подопечных Марины Зуевой, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский всё равно обошли их на 0,45 балла. В фигурном катании такой отрыв невозможно как-то ощутить и понять, так что спор двух сильнейших пар России можно считать неоконченным.

В него же постараются включиться и Дарья Павлюченко с Денисом Ходыкиным. В Красноярске пара показала своё самое стабильное катание за сезон, но по делу заняла третье место. Если по технике они проигрывают не так много, а в прыжках за счёт тройного флипа даже превосходят соотечественников, то гармонии и органичности паре всё ещё не хватает, чтобы получать солидные баллы за компоненты.

Интригой на чемпионате Европы, пусть не самой впечатляющей, будет то, какая пара составит компанию россиянам в сильнейшей разминке. Это могут быть хозяева льда Мириам Циглер и Северин Кифер, опытные итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе или немцы Минерва Фабьенн Хазе и Нолан Зегерт, которые в этом сезоне лидируют в списке лучших нероссийских пар из Европы. Правда, их самый высокий результат уступает почти десять очков худшим прокатам россиян.

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон

AFP

© Marco Bertorello

В погоне за Пападакис и Сизероном

Самой интригующей дисциплиной на чемпионате Европы станут танцы на льду. Пускай в очередной победе Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона сомнений быть не может — у них нет иного пути, кроме как повторить рекорд Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова из шести побед на континентальном первенстве, но зато на оставшиеся две медали претендует самое большое количество примерно равных по силе участников.

Прежде всего в круг претендентов входят две российские пары. Это по-прежнему первые номера сборной Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Александра Степанова и Иван Букин. По лучшим результатам сезона они превосходят все европейские дуэты, кроме бесподобных французов.

Но, как показал финал Гран-при, результат на конкретном турнире у россиян не складывается из средних показателей на предыдущих турнирах. Обе пары были близки не к своим личным рекордам, а к достижениям тех, кто рассматривает чемпионат Европы как главный турнир сезона.

Итальянцам Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри не привыкать обыгрывать россиян — год назад они стали бронзовыми призёрами турнира в Минске. В этом сезоне у них не всё так ладится, но пара меняла короткую программу и добилась прогресса, пока со стороны наблюдала за разборками в финале Гран-при. Если взять лучшие прокаты итальянцев с разных турниров, то в сумме баллов они будут вполне конкурентоспособными с российскими фигуристами.

Своё слово ещё могут сказать британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон. В этом сезоне они стали призёрами этапа Гран-при и неплохо заявили о себе. Фир и Гибсон могут считаться главным дуэтом второго эшелона европейских танцев, который будет на подхвате в случае катастрофы у кого-то из более сильных дуэтов. То же самое относится и к испанцам Саре Уртадо — Кириллу Халявину, и к третьей российской паре Тиффани Загорски — Джонатан Гуррейро.