Туктамышева: доказываю себе и другим, что четверной можно прыгнуть в любом возрасте

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что мотивировало её на изучение прыжка в четыре оборота.

«Если бы моя карьера сложилась лучше, то неизвестно, как долго бы я каталась. Наш вид спорта очень сильно омолодился. До 22-23 мало кто продолжает выступать. Зато благодаря той скорости развития нашего вида спорта, моё фигурное катание тоже прогрессирует. Если бы не случилось вот этого прыжка вперёд, думаю, что мысль прыгнуть четверной даже не появилась бы у меня в голове. А так — я доказываю самой себе и, наверное, другим, что благодаря хорошо поставленной технике, хорошей подготовке и эмоциональному состоянию четверной можно выучить в любом возрасте», — цитирует 23-летнюю Туктамышеву журнал «Эсквайр». 

Ранее сообщалось, что обсуждают в мире фигурного катания перед стартом ЧЕ.

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