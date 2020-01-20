Канадский журналист предложил натурализовать Туктамышеву

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Известный канадский журналист Филип Херш допустил, что для улучшения уровня чемпионата страны по фигурному катанию необходимо давать местные паспорта российским спортсменкам.
Канадский журналист предложил натурализовать Туктамышеву
  • РИА Новости

«Ввиду ужасающего уровня на чемпионате Канады в женском катании, многие российские фигуристки должны изучить семейную историю, чтобы узнать, есть ли у них какие-либо канадские корни. Лизетт Туктамышевуа, а? Если бы количество заявок для стран не было ограничено, и Туктамышева, Загитова и Медведева также имели возможность выступить там, то россиянки заняли бы все первые шесть мест на чемпионате Европы. А возможно, и больше», — написал Херш в Twitter.

В настоящее время в Канаде живёт и тренируется другая российская фигуристка, Евгения Медведева, однако она выступает за Россию.

Ранее Туктамышева заявила, что доказывает себе и другим, что четверной можно прыгнуть в любом возрасте.

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