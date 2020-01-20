Канадский журналист предложил натурализовать Туктамышеву

Известный канадский журналист Филип Херш допустил, что для улучшения уровня чемпионата страны по фигурному катанию необходимо давать местные паспорта российским спортсменкам.

«Ввиду ужасающего уровня на чемпионате Канады в женском катании, многие российские фигуристки должны изучить семейную историю, чтобы узнать, есть ли у них какие-либо канадские корни. Лизетт Туктамышевуа, а? Если бы количество заявок для стран не было ограничено, и Туктамышева, Загитова и Медведева также имели возможность выступить там, то россиянки заняли бы все первые шесть мест на чемпионате Европы. А возможно, и больше», — написал Херш в Twitter.

В настоящее время в Канаде живёт и тренируется другая российская фигуристка, Евгения Медведева, однако она выступает за Россию.

Ранее Туктамышева заявила, что доказывает себе и другим, что четверной можно прыгнуть в любом возрасте.