Стратегическая, интернациональная и политическая: главные причины смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию в Граце

Сразу три действующих чемпиона Европы не смогут защитить свои титулы на континентальном первенстве по фигурному катанию в Граце. При этом с большой долей вероятности все эти титулы достанутся россиянам. Кроме того, нынешний турнир может стать последним, на котором отечественные спортсмены выступят под флагом своей страны. Почему стоит следить за соревнованиями в Австрии особенно внимательно — в материале RT.

Причина первая. Спортивная

В фигурном катании редки случаи, когда действующие чемпионы континента не смогут защитить свои титулы сразу в трёх видах программы из четырёх. Дуэт Ванесса Джеймс — Морган Сипре, Софья Самодурова и Хавьер Фернандес, выступающие в парном и одиночном катании, в нынешнем первенстве участвовать не будут.

Самой большой потерей в этом списке выглядит испанец, поставивший точку в своей карьере после седьмой подряд победы на ЧЕ. А когда из спорта уходят звёзды такого уровня, оставленная в душах болельщиков брешь затягивается нескоро. Свято место пусто не бывает, но предстоящая замена вряд ли станет равноценной, какую кандидатуру ни назови.

Для российских болельщиков три перечисленных выше вида программы объединяет один приятный нюанс: новыми чемпионами Европы с высокой степенью вероятности могут стать отечественные фигуристы, хотя в парном катании говорить «новые» о вице-чемпионах мира Евгении Тарасовой и Владимире Морозове не совсем правильно.

Выступающая на серьёзном уровне уже шесть лет пара дважды выигрывала чемпионат континента (в 2017 и 2018 году), но на последнем уступила не хватавшим до этого звёзд с неба Джеймс и Сипре и в короткой, и в произвольной программе (причём в последней французы установили мировой рекорд), сильно озадачив тем самым своих поклонников.

Два месяца спустя Евгения с Владимиром взяли реванш на мировом первенстве в Сайтаме, где стали в общем зачёте вторыми, выиграв короткую программу у действующих чемпионов мира — китайцев Вэньцзинь Суй и Цун Ханя. Иначе говоря, прошлогоднее поражение на чемпионате Европы в Минске можно было бы считать случайным и спокойно ждать момента, когда двукратные чемпионы Европы вернут себе полагающийся трофей.

Но на этом беспроблемном на первый взгляд пути в новом сезоне внезапно образовалось серьёзное препятствие в виде юных воспитанников самого опытного российского тренера Тамары Москвиной и её напарника Артура Минчука. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский сначала дважды обыграли Тарасову и Морозова на этапах Гран-при в Келоуне и Москве, затем опередили их на чемпионате России в Красноярске, получив вместе с медалями неформальный титул первой пары России.

Причина вторая. Стратегическая

Чемпионат Европы не тот старт, к которому всем сильнейшим во что бы то ни стало следует подойти на пике формы. Но бывают и исключения, когда на первый план выходит стратегия. Яркий пример — чемпионат Европы двухгодичной давности, позволивший расправить крылья 15-летней Алине Загитовой. Тогда она опередила безусловную фаворитку олимпийского цикла Евгению Медведеву.

В глазах судей тот турнир впервые поставил дебютантку сезона вровень с двукратной чемпионкой мира, две спортсменки практически сравнялись по второй оценке, и всё остальное стало делом техники в прямом смысле этого слова: там, где Медведева отчаянно старалась удержать свои позиции, Загитова продолжала наращивать ход.

Столь же стратегической была победа Юлии Липницкой над Аделиной Сотниковой на ЧЕ в 2014-м. Не случись её в Будапеште, скорее всего, мы бы не увидели Липницкую в командном олимпийском турнире, а мир бы лишился прекрасной драматической сказки про девочку в красном пальто.

Рассуждая абстрактно, сама по себе третья победа на континентальном первенстве вряд ли может иметь для Тарасовой и Морозова какую-то особенную ценность. Но для Бойковой и Козловского она невероятно важна именно в стратегическом плане, потому что приехать на чемпионат мира в статусе сильнейшей пары своего континента — совсем не то же самое, что приехать в статусе дышащей в спину чемпиону. И сколько бы вслух ни говорили о том, что вторая оценка не должна подразумевать надбавок за титулы, она в очень большой степени их подразумевает.

О том, что Бойкова и Козловский ставят перед собой именно стратегические цели, достаточно открыто сказала год назад Москвина. Она заметила, что в прошлом сезоне ставила перед собой и Минчуком задачу, чтобы пара не была похожа ни на кого из тех, с кем будет соревноваться. А заодно хотела посмотреть на подопечных в рамках чемпионата мира и увидеть то окружение, в котором ребятам предстоит кататься в нынешнем сезоне.

«И у Саши, и у Димы есть, как мы говорим, «плюс старт», они почти всегда выдают в соревнованиях свой максимум», — сказала тогда Москвина. И добавила: «Не нужно забывать, что Бойкова и Козловский только-только научились правильно выполнять все элементы. Заниматься с ними стилем нам с Артуром было просто некогда. Но сейчас начнём».

Наличие на чемпионате Европы столь серьёзных и амбициозных соперников меняет для Тарасовой и Морозова очень многое. Проигрывать в четвёртый раз подряд уже нельзя. И это значит, что в Граце в состязаниях спортивных пар мы увидим очень жёсткую и бескомпромиссную битву равнозначных фаворитов, способную украсить любой турнир.

Причина третья. Эстетическая

«Танцы — такой вид спорта, где ничего не понятно. Все просто смотрят и наслаждаются катанием», — сказала в одном из своих интервью Бетина Попова.

Соперничество в танцевальном турнире вице-чемпионов мира Виктории Синициной/Никиты Кацалапова и вице-чемпионов Европы Александры Степановой/Ивана Букина вполне можно было бы отнести к стратегической категории. Силы танцоров фактически равны, это не раз находило подтверждение по ходу сезона, в том числе и на чемпионате России, поэтому для обоих дуэтов одинаково важно выиграть в Граце внутреннее соперничество и получить титул первой пары страны. Всё потому, что степень влияния подобных факторов на оценку, в том числе и техническую, всегда была в танцах особенно высока.

Но есть один фактор, отодвигающий российскую танцевальную стратегию на второй план: вся эта борьба будет вестись не за золото. И значит, в этом единственном виде, априори проигранном Россией и всей остальной Европой, остаётся отнестись к происходящему как к высокому искусству и в тысячный раз задаться вопросом: «Почему танцуют все, а выигрывают исключительно Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон?»

Совершенно удивительная во всех отношениях пара, которая шесть лет назад была на чемпионате Европы 15-й, и в одни ворота выиграла пять последующих континентальных первенств. Пара не самая красивая внешне, с не самыми яркими и запоминающимися программами и не всегда бесспорными костюмами — в коротком танце нынешнего сезона Габи выбрала для себя наряд, состоящий из розовых лосин и бирюзового купальника, напрочь «позабыв» о такой танцевальной мелочи, как юбка, и абсолютно не утруждая себя беспокойством, как этот немыслимый авангард могут воспринять судьи.

Тогда почему же они все ещё недосягаемы?

Рискую показаться необъективной, но причина, возможно, кроется не в гениальности Гийома как фигуриста и танцовщика, о чём в фигурном катании говорят не первый год, в том числе и российские специалисты, а в исключительности его партнерши. Пападакис — женщина-хамелеон, и в этой ипостаси ей реально нет равных.

Габи способна фантастически органично подстраиваться под любой ритм, любой музыкальный стиль и, главное, под своего партнёра, становясь в прямом смысле его тенью на льду — тенью гения. Это невероятно завораживает и никогда не надоедает, как созерцание текущей с гор воды. Не согласны? Попробуйте подобрать иное объяснение французскому танцевальному феномену. Хотя именно этим в ходе танцевального турнира так или иначе будут заниматься все, кто приедет в Грац.

Причина четвёртая. Интернациональная

Несколько лет назад, когда стало очевидно, что девушек, способных победить на чемпионате Европы, в России становится больше, чем вакансий в сборной, тренеры одиночниц всерьёз задумались о том, чтобы перевести подопечных под флаги других стран. Сложно сказать, насколько далёк тот день, когда всё женское европейское одиночное катание может оказаться упакованным фигуристками, выросшими в России и за редкими исключениями продолжающими тренироваться под руководством своих же российских тренеров, но в Граце экс-россиянками будут представлены сразу пять сборных — Армения, Азербайджан, Белоруссия, Польша и Сербия.

Это, пожалуй, всё, что на текущий момент нужно знать о внутренней спортивной миграции: вряд ли кто-то из иностранных фигуристок сумеет составить реальную конкуренцию российскому трио в составе Анны Щербаковой, Алёны Косторной и Александры Трусовой. Гадать, в каком порядке окажутся на пьедестале эти трое, не имеет смысла: каждая имеет равные шансы на то, чтобы победить или проиграть. Но посмотреть, чего в лице спортивных эмигранток Анастасии Галустян, Екатерины Рябовой, Виктории Сафоновой, Екатерины Кураковой и Антонины Дубининой лишилась наша страна, будет интересно.

Причина пятая. Политическая

Чемпионат Европы может стать для России если не последним, то предпоследним турниром, где наша сборная будет участвовать под своим национальным флагом. И невозможно не думать о том, чем может быть чреват для российских фигуристов нейтральный статус. Прежде всего, потерей судейской поддержки.

Российские технические специалисты и контролёры вряд ли лишатся своих мест, поскольку все они представляют на международных турнирах не собственные страны, а Международный союз конькобежцев, имеют достаточно высокую профессиональную репутацию, и удаление таких специалистов с игрового поля способно сильно ударить по репутации самого ISU.

А вот линейные судьи вполне могут стать заложниками ситуации, поскольку их представительство напрямую связано с национальными квотами. Когда борьба за медали ведётся на уровне десятых и сотых долей балла (на последнем чемпионате мира Синицина и Кацалапов обошли сильнейший американский дуэт в произвольной программе всего на 0,51 балла), присутствие или отсутствие «своего» судьи в бригаде вполне может стать решающим фактором. И не только в танцах.

Ещё один политический момент, непосредственно связанный с Россией, может коснуться женского одиночного катания. Все уже порядком свыклись с мыслью, что возраст допуска спортсменок на взрослый уровень, скорее всего, будет пересмотрен после Олимпийских игр-2022 в Пекине. Если в Граце вдруг сложится так, что три российские одиночницы финишируют на расстоянии выстрела от всех остальных, число поборников повышения возрастного ценза возрастёт.

Главная опасность ситуации заключается в том, что для принятия такого решения ISU совершенно необязательно ждать два года: теоретически вопрос допуска может быть вынесен на промежуточный конгресс ISU уже в июне этого года. Звучит абсурдно, но если вспомнить, сколько раз за последние несколько лет на российских спортсменов внезапно обрушивались самые непредсказуемые санкции, такой вариант развития событий вряд ли стоит сбрасывать со счетов.