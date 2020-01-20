Трусова заявила пять четверных прыжков на ЧЕ, Щербакова — три
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Как сообщает сайт ISU, Анна Щербакова заявила в произвольную программу три четверных прыжка: лутц, флип, а также лутц в каскаде с тройным тулупом.
Алёна Косторная планирует выполнить в короткой программе тройной аксель, а также два тройных акселя в произвольной программе, один из которых — в каскаде с двойным тулупом.
У Александры Трусовой заявлен на короткую программу тройной аксель, а на произвольную — пять четверных прыжков: флип, сальхов, лутц, тулуп и ещё один тулуп в каскаде с тройным сальховом.
Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт с 22 по 26 января в австрийском Граце. Короткую программу фигуристки покажут 24 января, а произвольную — 25 января.
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