Трусова заявила пять четверных прыжков на ЧЕ, Щербакова — три

Стал известен контент выступлений российских фигуристок на чемпионате Европы в Граце.

Как сообщает сайт ISU, Анна Щербакова заявила в произвольную программу три четверных прыжка: лутц, флип, а также лутц в каскаде с тройным тулупом.

Алёна Косторная планирует выполнить в короткой программе тройной аксель, а также два тройных акселя в произвольной программе, один из которых — в каскаде с двойным тулупом.

У Александры Трусовой заявлен на короткую программу тройной аксель, а на произвольную — пять четверных прыжков: флип, сальхов, лутц, тулуп и ещё один тулуп в каскаде с тройным сальховом.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт с 22 по 26 января в австрийском Граце. Короткую программу фигуристки покажут 24 января, а произвольную — 25 января.

Ранее канадский журналист предложил натурализовать Туктамышеву.