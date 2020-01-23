Тарасова: чемпионат Европы по фигурному катанию проводится в сарае

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова критически высказалась о месте проведения чемпионата Европы в Граце.
Тарасова: чемпионат Европы по фигурному катанию проводится в сарае
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«Это в прямом смысле дутый шатер, где не циркулирует воздух. Неизвестно еще, как спортсмены будут кататься в таких условиях. Рафаэль Арутюнян написал, что «непрофессионалы управляют профессионалами», и я с ним полностью согласна. Проводя старты в таких условиях, организаторы не думают об атлетах и принижают статус важнейшего международного турнира», — цитирует специалиста ТАСС.

По словам Тарасовой, «чемпионат Европы проводится в настоящем сарае».

Ранее тренер Марина Зуева посетовала на ошибку Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в короткой программе ЧЕ.

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