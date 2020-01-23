Зуева посетовала на ошибку Тарасовой и Морозова в короткой программе ЧЕ
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Спортсмены допустили ошибку и заняли третье место.
«У Володи ушла рука. Это не оправдывает ошибку — такие вещи нужно уметь контролировать. Всегда хочется, чтобы результат пришёл побыстрее, но у нас не получилось. Все вроде бы сложилось в Граце, но произошёл этот сбой в поддержке. Обидно. Это очень дорогой элемент», — сказала Зуева в интервью RT.
Ранее Тамара Москвина призналась, что у Бойковой и Козловского часто бывают неудачные тренировки.