Москвина: у Бойковой и Козловского часто бывают неудачные тренировки

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Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина поделилась мнением о неудачной тренировке пары Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, которые допустили несколько падений.
Москвина: у Бойковой и Козловского часто бывают неудачные тренировки
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Тем не менее, это не помешало им в среду выиграть короткую программу на чемпионате Европы в Граце с мировым рекордом.

«У них часто бывают неудачные тренировки, они всё-таки на таком высоком уровне не очень много выступают, поэтому качество тренировок не связано с соревнованиями. Пока мы еще не добились того, чтобы тренировки тоже были безошибочными. А это важно,  потому что плохие тренировки оказывают негативное влияние на мнение судей о спортсменах», — сказала Москвина RT.

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