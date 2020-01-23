Москвина: у Бойковой и Козловского часто бывают неудачные тренировки

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина поделилась мнением о неудачной тренировке пары Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, которые допустили несколько падений.

Тем не менее, это не помешало им в среду выиграть короткую программу на чемпионате Европы в Граце с мировым рекордом.

«У них часто бывают неудачные тренировки, они всё-таки на таком высоком уровне не очень много выступают, поэтому качество тренировок не связано с соревнованиями. Пока мы еще не добились того, чтобы тренировки тоже были безошибочными. А это важно, потому что плохие тренировки оказывают негативное влияние на мнение судей о спортсменах», — сказала Москвина RT.

Ранее Денис Ходыкин заметил, что его прокат с Павлюченко мог показаться довольно нервным.