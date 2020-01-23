Ходыкин считает, что его прокат с Павлюченко мог показаться довольно нервным

Фигурист Денис Ходыкин рассказал о своём выступлении в паре с Дарьей Павлюченко в короткой программе чемпионата Европы.

Россияне заняли второе место, уступив соотечественникам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому и опередив пару Евгения Тарасова / Владимир Морозов.

«Мы весьма довольны выступлением. Правда, наш прокат мог показаться довольно нервным. Даша слегка переживала, но это не должно было сильно сказаться. Надо уметь кататься даже в таком состоянии», — цитирует спортсмена «Чемпионат».

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