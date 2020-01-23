Степанова сравнила уровень проведения ЧЕ с соревнованиями в деревне

Российская фигуристка Александра Степанова оценила условия проведения чемпионата Европы, который проходит в Граце.

«Катаемся в надувном строении. Здесь несколько душно, но в целом лёд хороший. Когда-то давно в подобной постройке мы давали показательные выступления для своей деревушки — там тоже каток был небольшой. Здесь собрались лучшие спортсмены Европы, потому атмосфера крупного турнира, конечно, всё равно чувствуется. Дело не в том, где проводятся соревнования, а с кем приходится соревноваться», — заявила Степанова.

После проката ритм-танца российская пара занимает четвёртое место.

Ранее Виктория Синицина призналась, что не нервничала во время исполнения ритм-танца на ЧЕ.