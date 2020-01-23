Синицина призналась, что не нервничала во время исполнения ритм-танца на ЧЕ

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, заявила, что во время проката ритм-танца на чемпионате Европы чувствовала поддержку зала.

«Нервозность? Очень классно было выступать, потому что вытащили номер сразу после Сары с Кириллом, поэтому чувствовали себя как дома. Это очень помогало морально. Я очень болела за них, поэтому нервозности не было», — заявила Синицина.

Российский дуэт идёт вторым после ритм-танца, уступая 0,05 балла французской паре Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон.

Ранее Кацалапов объяснил, почему вышел на лёд без пиджака на ЧЕ.