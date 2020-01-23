Синицина призналась, что не нервничала во время исполнения ритм-танца на ЧЕ

Короткая ссылка
Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, заявила, что во время проката ритм-танца на чемпионате Европы чувствовала поддержку зала.
Синицина призналась, что не нервничала во время исполнения ритм-танца на ЧЕ
  • РИА Новости

«Нервозность? Очень классно было выступать, потому что вытащили номер сразу после Сары с Кириллом, поэтому чувствовали себя как дома. Это очень помогало морально. Я очень болела за них, поэтому нервозности не было», — заявила Синицина.

Российский дуэт идёт вторым после ритм-танца, уступая 0,05 балла французской паре Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон.

Ранее Кацалапов объяснил, почему вышел на лёд без пиджака на ЧЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить