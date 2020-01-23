Синицина призналась, что не нервничала во время исполнения ритм-танца на ЧЕ
- РИА Новости
«Нервозность? Очень классно было выступать, потому что вытащили номер сразу после Сары с Кириллом, поэтому чувствовали себя как дома. Это очень помогало морально. Я очень болела за них, поэтому нервозности не было», — заявила Синицина.
Российский дуэт идёт вторым после ритм-танца, уступая 0,05 балла французской паре Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон.
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