Кацалапов объяснил, почему вышел на лёд без пиджака на ЧЕ

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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, оценил прокат ритм-танца в финале чемпионата Европы.
Кацалапов объяснил, почему вышел на лёд без пиджака на ЧЕ
  • РИА Новости

«Каталось круто, легчайше. Понятно, хорошо готовились, на тренировках не позволяем себе никаких поблажек, но сейчас всё настолько получалось, что хотелось идти вперёд, к концу было легче, хотелось ещё продолжать. Тренеры довольны, оценка хорошая. Так получилось, потому что снял пиджак? Здесь жарко, мне так и так было трудно кататься, поэтому не знаю, насколько именно это помогло. Было ответственно, потому что закрывать всегда ответственно. Хотя я очень люблю это делать», — заявил Кацалапов.

Также фигурист добавил, что удовлетворён оценками судей.

«Ожидания, конечно, оправдались, хорошим прокатом хотели получить хорошие баллы. На Гран-при мы много получали. В финале Гран-при моя ошибка не позволила бороться за что-то. Принципиально отставание от французов на 0,05? У нас так близко никогда не было. Не знаю, как ребята откатались, поэтому сложно судить», — добавил фигурист.

Ранее Жулин заявил, что впервые Синицина и Кацалапов так близко подобрались к великой французской паре.

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