Жулин призвал Синицину и Кацалапова не бояться Пападакис и Сизерона

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Тренер Александр Жулин прокомментировал прокат ритм-танца российской пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в Австрии.
Жулин призвал Синицину и Кацалапова не бояться Пападакис и Сизерона
  • РИА Новости

«На мой взгляд, пока это их лучший прокат в сезоне. Надо было хорошо откатать короткую программу, и сейчас впервые я всем доволен. Абсолютно спокойно, без нервов, в удовольствие. Думаю, это передалось и судьям, и зрителям. Впервые мы так близко подобрались к великой французской паре. У нас хорошее взаимопонимание, Вика и Никита мне сами сказали, что всё знают, всё понимают, что будут кататься и тренироваться по-другому. Они понимают, что ещё не тот уровень, чтобы кататься на сохранение. Не могу сказать, что это было на разрыв аорты. Но это было зрело, очень хорошо с физической точки зрения. Надеюсь, что в произвольной удастся это повторить», — заявил Жулин RT.

Специалист добавил, что не удивлён минимальному отставанию российской пары от французского дуэта Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон.

«Не надо ничего бояться, надо работать и работать ещё два года. Удивлён ли, что их уровень сравним с французами? Я не большой фанат короткого танца французов в этом году. Вика и Никита попадают лучше. Показательно, что многие говорят, что по постановке у нас лучший кроткий номер», — добавил Жулин.

Ранее сообщалось, что Синицына и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на ЧЕ по фигурному катанию.

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