С ног на голову: почему Самарин и Аймоз провалили короткую программу на ЧЕ, а Бржезина не прыгнул выше головы

Короткие прокаты мужчин на чемпионате Европы по фигурному катанию завершились сенсационно. Считавшиеся фаворитами турнира Александр Самарин и Кевин Аймоз провалили свои выступления. Но если россиянин занял 13-е место и ещё имеет призрачные шансы на медаль, то француз не сумел пробиться даже в произвольную программу. Лидерство же захватил 29-летний чех Михал Бржезина, прежде лишь однажды поднимавшийся на подиум континентального первенства.

Где тонко, там и рвётся

Двукратный чемпион мира Стефан Ламбьель считал фаворитом мужского турнира Кевина Аймоза. Об этом он во всеуслышание заявил в интервью одному из российских телеканалов сразу после проката латвийца Дениса Васильевса. В тот момент француз только готовился выйти на лёд. Как оказалось, выйти аккурат для того, чтобы через пять минут узнать, глядя на табло, что чемпионат Европы для него закончен.

Александру Самарину повезло больше. Разумеется, если можно использовать слово «повезло», говоря о месте во втором десятке, на котором он... Нет, не оказался, а распластался в промежуточном протоколе. Когда подобная неудача постигает человека, имеющего все основания претендовать на победу, это требует хоть каких-то объяснений. Но их не последовало.

Светлана Соколовская, под руководством которой тренируется Александр, сразу дала понять, что не намерена ничего комментировать, и скрылась в раздевалке. Сам же Самарин был предельно лаконичен: «Хочу поблагодарить всех за поддержку и веру, а также мою команду, что со мной работает. Больше мне сказать нечего. Хотел показать чистое катание, а показал как обычно».

Вряд ли сейчас можно дать объективную оценку произошедшему с одним из сильнейших российских фигуристов. Заслуженный тренер России Инна Гончаренко, пестовавшая Самарина в юниорах, предположила, что неудача стала следствием перехода на новые ботинки (Александр поменял их за несколько дней до старта континентального первенства).

Сам спортсмен не сказал об этом ни слова. Возможно, зря. По крайней мере он мог на корню пресечь разговоры в духе знаменитой фразы Виктора Черномырдина «никогда такого не было — и вот опять...». Подобное с Самариным уже случалось: выступая на чемпионате России два года назад, он напрочь завалил произвольную программу и только спустя некоторое время признался в интервью, что у него в ходе проката вышел из строя и перестал держать ногу ботинок.

Но вряд ли на сей раз дело только в ботинках. Если поднять статистику выступлений Самарина в новом сезоне в короткой программе (то есть именно там, где от лидера сборной всегда ждут определённого уровня стабильности), она начинает настораживать.

На первом этапе Гран-при в Гренобле Александр набрал рекордную для себя сумму 98,48 балла. На этапе в Москве — 92,81 (с этими баллами фигурист мог быть в Граце первым). В финале Гран-при результат сполз до посредственных 81,32, а на чемпионате России застыл на отметке 80,68.

То есть от проката к прокату в прыжках словно усугублялась какая-то не всегда заметная со стороны проблема, мешающая показывать стабильно высокий результат. Стоит ли удивляться тому, что в Граце итог был за гранью — 74,77? Наверное, это вопрос уже риторический.

Перед чемпионатом Европы спортсмен и тренер приняли решение заменить проблемный четверной флип на более простой тулуп, но эта мера себя не оправдала. Плюс «несчастные» ботинки. По словам Гончаренко, для высокого спортсмена, прыгающего четверные прыжки, новая обувь сродни катастрофе, поскольку меняются все ощущения и об идеальной технике прыжков и чувстве ритма на время приходится забыть.

Вспоминая о том, как отчаянно и безуспешно Самарин боролся по ходу сезона с двумя сложнейшими прыжками своей программы — лутцем и флипом — Ламбьель привёл ему в пример Нейтана Чена.

«Нет ведь никакой специальной стратегии и никаких секретов в том, чтобы быть успешным в короткой программе: ты должен просто выйти и показать, что умеешь. И общих рекомендаций тоже нет. Мы можем сколько угодно говорить о том, что прыгать в одной программе лутц и флип нецелесообразно, но ведь справляется с этой задачей чемпион мира. Другой вопрос, что прокат — это не только прыжки. Это и шаги, и связки между элементами, и вращения — всё то, что делает программу программой. Два прыжка — это всего лишь сорок секунд, а кататься нужно почти три минуты. И для того чтобы быть успешным, нужно уметь максимально хорошо отрабатывать каждую секунду этого времени», — объяснил швейцарец.

Место выбывшего из игры

Опытным тренерам хорошо знаком такой феномен: когда из числа участников крупного турнира выбывает признанный фаворит, у остальных нередко начинается паника. Проявляется это прежде всего в чрезмерной эмоциональности: все понимают, что победа становится более доступной, и рвутся быстрее её добыть. Нечто подобное произошло и в Граце, где впервые за много лет среди участников чемпионата Европы не оказалось двукратного чемпиона мира и семикратного чемпиона Европы Хавьера Фернандеса.

Сильнее всего это ударило по Кевину Аймозу. На прошлом континентальном первенстве француз стал четвёртым. В новом сезоне он с ходу отобрался в финал Гран-при, где уступил только Нейтану Чену и Юдзуру Ханю. Там же в Турине Аймоз достиг доселе невиданной для него высоты, откатав короткую на 96,71 балла, а в Грац и вовсе приехал в статусе двукратного чемпиона Франции.

Иначе говоря, у Ламбьеля, да и не только у него, были все основания называть Кевина наиболее вероятным претендентом на победу. Наверняка неоднократно задумывался о своём новом статусе и сам Аймоз, поэтому и вышел крушить всех и вся. Но это сыграло с ним злую шутку.

«И ведь начал-то Кевин прекрасно, с настроением, с куражом, было видно, что его испепеляет желание всех разорвать. Вот эмоции и захлестнули», — разводила руками Гончаренко после того, как стало известно, что француз не просочился сквозь квалификационное сито в произвольную программу.

А место промежуточного лидера занял без двух месяцев 30-летний Михал Бржезина, для которого нынешний континентальный турнир уже 13-й по счёту. Однако куда интереснее то, что на 12 предыдущих чех лишь однажды сумел подняться на пьедестал. В 2013-м в Загребе он воспользовался ошибками в произвольной программе другого француза — Брайана Жубера — и завоевал бронзу.

К Рафаэлю Арутюняну фигурист попал скорее от безысходности, а тренер не поленился начать учить его заново, а не накладывать косметику. Когда работа принесла первые плоды (в 2018-м Бржезина впервые за семь лет отобрался в финал Гран-при), специалист признался, что ему гораздо интереснее вытаскивать людей из ям, так как удовольствия в случае успеха гораздо больше, чем от работы, которая идёт беспроблемно.

«Обычно спортсмен приходит на тренировку, что-то выполняет, иногда очень добросовестно и активно, но не слишком задумывается над тем, почему у него нет прогресса. Он продолжает изо для в день выполнять ту же самую работу, не понимая, что это не изменит ровным счётом ничего. Вот и приходится менять фигуристу сознание. Учить его слушать, делать то, что говорят, а не то, что считает правильным он сам... Более того, человек тебе заведомо не верит. И уже это создаёт в работе очень большие проблемы. Это как в обычной жизни: если вас когда-то укусила собака, то все остальные будут казаться злобными и кусачими. Но это же не так», — рассказывал Арутюнян.

В четверг чех имеет все шансы занять оставленный Фернандесом трон. С одной стороны, очень хочется, чтобы ему помешали это сделать откатавшиеся не многим хуже Дмитрий Алиев и Артур Даниелян (а, возможно, и Самарин), с другой — трудно не согласиться с тем, что в нынешней компании соискателей Бржезина больше других заслуживает победы.