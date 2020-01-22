Водорезова о Даниеляне: на чемпионате Европы надо учиться и заявлять о себе

Елена Водорезова, тренер российского фигуриста Артура Даниеляна, рассказала, возникали ли сомнения, отправлять её воспитанника на взрослый чемпионат Европы или же оставить его в этом сезоне в юниорах.

«Я думаю, что основная задача лежит на старших товарищах, поэтому третий номер на Европе не играет особо большой роли. Но, на мой взгляд, если есть шанс, надо его использовать. Это важно для каждого спортсмена. Почему нет? Вот чемпионат мира — это совсем другая история. Он на это не претендует, а на чемпионате Европы надо учиться и заявлять о себе», — рассказала Водорезова RT.

Ранее Водорезова заявила, что степень ответственности от дебюта на ЧЕ для Даниеляна немного зашкаливает.