Тренер фигуриста Даниеляна: степень ответственности для него немного зашкаливает

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Елена Водорезова, тренер российского фигуриста Артура Даниеляна, поделилась впечатлениями от дебютного выступления своего подопечного на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Тренер фигуриста Даниеляна: степень ответственности для него немного зашкаливает
  • © Enrico Calderoni/AFLO
  • globallookpress.com

«Он вообще на тренировках здесь не сорвал ни одного акселя, и, конечно, это эмоции, потому что уложился в четверной и немного отпустил себя, это элемент, который он практически не срывает. Очень жалко, но всё равно идёт некоторое преодоление, всё-таки короткая на таком турнире — это всё равно такой серьёзный для него уровень, поэтому я рада, что он идёт и учится себя преодолевать. Для меня это очень важно», — рассказала Водорезова RT.

Она отметила, что не может сказать, что её воспитанник слишком сильно нервничает из-за своего первого выступления на чемпионате Европы.

«Вчерашней тренировкой я была очень довольна — не было срывов. В день старта — да, он немного стал нервничать. Я давно таким его не видела. Но степень ответственности для него немного зашкаливает. Это естественно. Но я и хочу, чтобы он научился это преодолевать. Это хорошо для спортсмена», — добавила специалист.

Ранее сообщалось, что Даниелян оценил своё выступление в короткой программе на ЧЕ.

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