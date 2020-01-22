Фигурист Даниелян оценил своё выступление в короткой программе на ЧЕ

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Россиянин Артур Даниелян прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
Фигурист Даниелян оценил своё выступление в короткой программе на ЧЕ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я задолжал себе короткую программу после чемпионата России в Красноярске, но даже после этого проката должок остался. В целом считаю, что смог собраться, аксель — была нелепая ошибка, сам не ожидал. Я счастлив выступать здесь, волнения во время проката не было, только до него», — приводит слова Даниеляна ТАСС.

Он отметил, что ему не мешает статус одного из самых юных участников континентального первенства.

«Наоборот, приятно, очень ценный опыт — выступать среди взрослых и смотреть, как они катаются», — добавил 16-летний фигурист.

По итогам проката короткой программы Даниелян набрал 84,63 балла и занял третье место. Произвольную программу спортсмены представят 23 января.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Алиев назвал своего главного соперника на ЧЕ по фигурному катанию.

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