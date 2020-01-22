Алиев назвал своего главного соперника на ЧЕ по фигурному катанию

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Россиянин Дмитрий Алиев рассказал, кого он считает своим главным соперником на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
Алиев назвал своего главного соперника на ЧЕ по фигурному катанию
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Кто мой главный соперник? Дмитрий Алиев. Мне нужно восстановиться перед произвольной, пройти жеребьёвку, узнать, под каким номером я буду выступать, и спокойно отдыхать. Завтра будет новый день», — заявил Алиев.

Фигурист также рассказал, в чём, по его мнению, он прибавил по сравнению с континентальным первенством 2018 года, на котором завоевал бронзу.

«Думаю, я прибавил в уверенности в себе», — рассказал спортсмен.

По итогам своего проката короткой программы Алиев набрал 88,45 балла и занял второе место. Произвольную программу спортсмены представят 23 января.

Ранее Алиев рассказал, что получил большое удовольствие от короткой программы на ЧЕ.

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