Алиев занимает второе место после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию

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Россиянин Дмитрий Алиев занимает второе место по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
Алиев занимает второе место после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

По итогам своего проката Алиев набрал 88,45 балла. Ещё один представитель России — Артур Даниелян — замыкает тройку лидеров с результатом 84,63 балла. 

Лидирует чех Михал Бржезина — 89,77 балла.

Россиянин Александр Самарин с оценкой в 74,77 балла занимает 13-е место.

Произвольную программу спортсмены представят 23 января.

Ранее Олег Васильев объяснил, почему организаторы ЧЕ в Граце поступили неправильно по отношению к фигуристкам.

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