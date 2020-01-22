Алиев занимает второе место после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию
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- РИА Новости
По итогам своего проката Алиев набрал 88,45 балла. Ещё один представитель России — Артур Даниелян — замыкает тройку лидеров с результатом 84,63 балла.
Лидирует чех Михал Бржезина — 89,77 балла.
Россиянин Александр Самарин с оценкой в 74,77 балла занимает 13-е место.
Произвольную программу спортсмены представят 23 января.
Ранее Олег Васильев объяснил, почему организаторы ЧЕ в Граце поступили неправильно по отношению к фигуристкам.