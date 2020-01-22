Васильев объяснил, почему организаторы ЧЕ в Граце поступили неправильно по отношению к фигуристкам

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Олег Васильев прокомментировал ситуацию с расписанием чемпионата Европы в Граце, согласно которому одиночницы перед короткой программой будут лишены возможности тренироваться на льду.
Васильев объяснил, почему организаторы ЧЕ в Граце поступили неправильно по отношению к фигуристкам
  • Reuters

«Хочешь заранее опробовать лёд, значит, нужно действительно приезжать раньше и кататься на главном катке в понедельник или во вторник. То, что тренировочный и соревновательный лёд в Граце сильно отличаются — факт. Они разные и по размеру, и по качеству. Мне об этом говорили и спортсмены, и тренеры», — сказал специалист в интервью RT.

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